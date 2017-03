Promi Dinner Dschungel-Spezial: Wer dabei ist und wo Sie es sehen

Best Buddys Gina-Lisa Lohfink and Florian Wess sind unter anderem beim Promi Dinner Dschungel-Spezial 2017 dabei.

Köln - Am Sonntag läuft das Promi Dinner Dschungel-Spezial 2017. Wir verraten Ihnen, welche Dschungelcamp-Stars aufeinander treffen und wo Sie die Sendung sehen.

Wann läuft das Promi Dinner Dschungel-Spezial 2017?

Die Promis bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ haben sich Anfang des Jahres durch harte Prüfungen im australischen Dschungel gekämpft. Aßen Rattenschwänze und Fischaugen. Zofften sich und baggerten, was das Zeug hält. Jetzt treffen einige der Kandidaten aus der elften Dschungelcamp-Staffel beim Promi Dinner Dschungel-Spezial 2017 wieder aufeinander.

Die Sondersendung ist in zwei Parts aufgeteilt. Der erste Teil des Promi Dinner Dschungel-Spezials 2017 läuft am kommenden Sonntag, 19. März, um 20:15 Uhr auf VOX mit fünf der insgesamt 12 Teilnehmer aus dem Dschungelcamp 2017. Den zweiten Teil zeigt VOX dann eine Woche später, am Sonntag, 26. März. In dieser Show sind vier weitere Dschungelcamp-Teilnehmer zu sehen.

Mittlerweile ist es fast schon Tradition, dass sich die Dschungel-Kandidaten zum Kochen vor der Kamera wiedertreffen. Vergangenes Jahr erreichte die erste Folge des Promi Dinner Dschungel-Spezials ganze 1,81 Millionen Zuschauer.

So sehen Sie das Promi Dinner Dschungel-Spezial 2017 im Live-Stream

Sie können das Promi Dinner Dschungel-Spezial 2017 auch online auf dem Streamingportal der RTL-Gruppe, TV Now, ansehen. Der kostenlose Stream ist nach der VOX-Sendung verfügbar.

Zur leichteren Bedienung auf den mobilen Endgeräten steht Ihnen in den App-Stores die „TV Now“-App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Apple-Kunden finden diese bei iTunes, Android-Nutzer im Google Play Store.

Live sehen Sie das Promi Dinner Dschungel-Spezial im Stream nur, wenn Sie sich im Portal anmelden. Die ersten 30 Tage ist das gratis, danach zahlen Sie 2,99 Euro pro Monat.

Promi Dinner Dschungel-Spezial 2017: Wer ist dabei?

Am Sonntag, 19. März, sind die Dschungel-Kandidaten Gina-Lisa Lohfink, Florian Wess, Alexander "Honey" Keen, Nicole Mieth und Markus Majowski beim Promi Dinner dabei. Eine Woche später werden es dann Dschungelkönig Marc Terenzi, Hanka Rackwitz, Sarah Joelle Jahnel und Jens Büchner sein, die den Kochlöffel schwingen.

Gina-Lisa musste das RTL-Dschungelcamp am elften Tag überraschend für viele Fernsehzuschauer verlassen. Jetzt kann sie sich am Sonntag bei einem 3-Gänge-Menü beweisen. Ihr bester Freund Florian Wess kämpfte sich zum Geheimfavoriten im Dschungel hoch und wurde Dritter im Camp. Honey hingegen polarisierte: Er machte sich bei seinen Mitstreitern unbeliebt und flog am zwölften Tag raus, nachdem er die Dschungelprüfung verweigert hatte. Mit einem leckeren Menü schafft er es vielleicht wieder, den Fauxpas wieder gut zu machen.

Die ehemalige „Verbotene Liebe“-Darstellerin Nicole Mieth war im Camp wohl einfach zu unauffällig - die Zuschauer wählten sie dennoch erst am zehnten Tag aus der Show. Dagegen sorgte Schauspieler Markus Majowski für Aufregung, als er dem RTL-Team mit einer Anzeige wegen Körperverletzung drohte. Ob er sich in der Küche besser im Griff hat?

Bei wem könnte es krachen?

Dicke Kumpels, heimlich verknallt oder doch ein Mittel zum Zweck - die Beziehung zwischen Gina-Lisa und Honey war alles andere als eindeutig. Gina-Lisa bezweifelte zwischenzeitlich, ob der Dauergrinser sie nur wegen ihrer Bekanntheit ausgenutzt hatte. Nachdem beide aus dem Camp ausgezogen waren, sprachen sie sich aus und danach war alles wieder gut. Zumindest sah es auf Fotos so aus.

Kein Krach ist wahrscheinlich zwischen den Freunden Gina-Lisa und Florian Wess zu erwarten. Dafür ist Flori nicht besonders gut auf Honey zu sprechen. Im Dschungeltelefon verkündete er: "Ich will seine Freundschaft nicht." Männer-Zickenkrieg: Vielleicht steht jetzt eine zweite Runde an? Es wäre nicht das erste Mal, dass Stars beim Promi-Dinner aneinander geraten.

Rattenschwänze und Fischaugen werden vermutlich nicht auf der Speisekarte stehen. Wie es um die Kochkünste der Dschungelcamp-Kandidaten steht, erfahren Sie an den beiden kommenden Sonntagen.

an