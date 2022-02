Prominent getrennt: Zuschauer sauer, weil RTL Show mit Nachrichtensendung unterbricht

Prominent getrennt

Am Dienstagabend flimmerte endlich mal wieder eine neues Trash-Format über die Bildschirme. Doch mitten während der ersten Folge von „Prominent getrennt“ gibt es eine 20-minütige Unterbrechung für „RTL Direkt“. Im Netz hagelt es dafür ordentlich Kritik.

Südafrika - Am Dienstagabend feierte mit „Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen“ ein neues Reality-TV-Format Premiere. Mehr oder minder berühmte Ex-Pärchen sollen in einem Bett schlafen und gemeinsam allerlei Aufgaben bewältigen. Dem Siegerpaar winkt am Ende ein fettes Preisgeld, wie tz.de berichtet.

Bei „Prominent getrennt“ müssen Ex-Paare alte Gräben überwinden

Mit am Start sind unter anderem Jenny Elvers und Alex Jolig, sowie Carina Spack und Serkan Yavuz. Ein Träumchen für alle Fans des gepflegten Trash-TVs. Endlich kann man sich wieder entspannt zurücklehnen, die Sorgen des Alltags vergessen und sich mit feinstem Promi-Krawall berieseln lassen.

Doch da haben die Zuschauer die Rechnung ohne RTL gemacht. Denn mitten im feinsten Drama wird „Prominent getrennt“ plötzlich unterbrochen. Und das nicht nur für Werbung, sondern für eine ganze Nachrichtensendung. Auf einmal erscheint nämlich Jan Hofer mit „RTL Direkt“. Wer kurz nicht aufgepasst hat, könnte gar meinen, dass der nach seiner „Let’s Dance“-Teilnahme nun beim nächsten Reality-Format mitmacht.

RTL-Zuschauer sind sauer über die Unterbrechung von „Prominent getrennt“

Ein kurzes News-Update würden viele wohl noch verkraften, aber eine 20-minütige Nachrichten-Unterbrechung sei einfach ein Stimmungskiller, so die einstimmige Meinung im Netz. Bei Twitter machen die RTL-Zuschauer ihrem Ärger Luft.

„Warum wird mir meine gute Laune gleich wieder von ‚RTL Direkt‘ unterbrochen?“, echauffiert sich ein Trash-Fan. „‚RTL Direkt‘ zwischen Trash-Formaten ist so unnötig wie Herpes und Fußpilz“, findet der Nächste. „Man hätte doch die Nachrichten einfach nach Prominent getrennt zeigen können“, findet ein Dritter.

Auch ein weiteres Trash-Format feiert bald Premiere. In „Nightwatch - Jenseits der Angst“ beschwört Thorsten Legat die Toten, um Kontakt mit seinem Bruder aufzunehmen.