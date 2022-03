Prominent und Pflegekraft mit Kader Loth und Calvin Kleinen: Trash-Promis kümmern sich um Pflegebewohner

Prominent und Pflegekraft mit Kader Loth und Calvin Kleinen: Trash-Promis kümmern sich um Pflegebewohner © Imago

Kader Loth, Calvin Kleinen und Co. mit Gummihandschuhen? Im neuen TV-Format „Prominent und Pflegekraft“ beweisen die Trash-Stars, was sie können.

Berlin – Wer Kader Loth (49) im RTL-Dschungelcamp gesehen hat, der weiß, dass die ehemalige „Big Brother“-Teilnehmerin es lieber sauber und bequem hat. Doch für das neue TV-Format „Prominent und Pflegekraft“ wagt sich Kader mit allerhand prominenter Unterstützung als Praktikantin in ein Pflegeheim. Drei Tage die Woche unterstützen die Trash-Promis in Corona-Zeiten die Fachkräfte vor Ort. Dabei lernen sie den anstrengenden Alltag der Altenpfleger kennen, die ihren Beruf trotzdem mit Herzblut ausüben.

Neben Loth werden auch Reality-Star Calvin Kleinen (29), Ex-Boxer Axel Schulz (53), Moderatorin Aleksandra Bechtel (49), Schauspielerin Janine Kunze (47) und Influencerin Melissa Damilia (26) die Rentner im Pflegeheim bespaßen. Die Reality-Show wird vom Sender RTL II produziert und erstmals am 22. März um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Eine weitere Episode folgt eine Woche später.

Nicht erst seit der weltweiten Corona-Pandemie geraten Pflegekräfte an ihre Grenzen

Dass der Beruf der Pflegekraft schlecht bezahlt und körperlich anstrengend ist, das war den meisten bereits vor der weltweiten Corona-Krise bekannt. Doch durch die Gefahr, die insbesondere für ältere Menschen von COVID-19 ausgeht, wurden die Angestellten im Altersheim noch einmal vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Ob eine Reihe an C-Promi-Praktikanten die Arbeit da wirklich leichter macht?

Sicher ist, dass „Prominent und Pflegekraft“ den deutschen Fernsehzuschauern zeigen will, wie bedeutend Pflegeberufe für die gesamte Gesellschaft sind. Deshalb wird auch im Vorhinein angekündigt, dass die bekannten Gesichter im Laufe der Serie sowohl körperlich als auch seelisch an ihre Grenzen stoßen. Die Idee zum Format ist allerdings nicht neu. In der SAT.1-Show „Die Herzblut-Aufgabe“ traten bereits im vergangenen Herbst einige TV-Berühmtheiten ihren Dienst an.