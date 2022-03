Prominent und Pflegekraft: Ex-Bachelorette Melissa Damilia schlüpft in Rolle der Altenpflegerin

„Prominent und Pflegekraft“ (RTLZWEI): Ex-„Bachelorette“ Melissa Damilia und Seniorin Maria. © RTLZWEI

Melissa Damilia suchte 2020 als „Bachelorette“ auf RTL den Mann fürs Leben. Lesen Sie hier, was sie als Pflegerin in der neuen RTLZWEI-Doku „Prominent und Pflegekraft“ erwartet:

Seit der Corona-Pandemie steht der Beruf des Pflegers bzw. der Pflegerin mehr im Fokus als je zuvor. Die Fachkräfte leisten jeden Tag Unglaubliches, schieben Nacht- und Wochenend-Schichten. Leider mangelt es nach wie vor an Personal: Viele wollen den Beruf des Pflegers bzw. der Pflegerin bis heute nicht ergreifen. Sechs Promis wollen jetzt wissen, was es bedeutet, in der Pflege zu arbeiten und wagen ein nie dagewesenes TV-Experiment, darunter auch Ex-„Bachelorette“ Melissa Damilia.

MANNHEIM24* verrät, was Melissa in der neuen RTLZWEI-Doku „Prominent und Pflegekraft“ erwartet.

Melissa Damilia suchte 2020 als „Bachelorette" auf RTL die große Liebe. 20 Männer kämpften damals um das Herz der attraktiven Junggesellin. Am Ende vergab Melissa ihre letzte Rose an Kandidat Leander Sacher. Die beiden blieben auch noch nach Ausstrahlung der Sendung ein Paar. Inzwischen haben sich die beiden ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer wieder getrennt. (fas)