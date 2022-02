TV-Show vor dem Aus? Quotenflop für ProSieben Primetime-Sendung

Die neue ProSieben „Stapelshow“ konnte die Zuschauer nicht überzeugen. © Screenshot / ProSieben

ProSieben sendet eine neue Unterhaltungsshow: Doch bereits in der zweiten Folge sinken die Quoten der „Stapelshow“. Ein schlechtes Omen für die Sendung?

München - Samstagabends kämpfen die deutschen TV-Sender um die Gunst der Zuschauer: Besonders mit Unterhaltungsshows duellierten sich am gestrigen Samstag (19. Februar) ARD, RTL und Co. Doch ein Sender dürfte von den Quoten besonders enttäuscht sein: Die neue ProSieben „Stapelshow“ kam bei den Zuschauern nicht so gut an.

Quotenflop: ProSieben „Stapelshow“ mit schlechten Einschaltquoten in Folge zwei

Es war gerade einmal die zweite Folge der „Stapelshow“, doch die Zuschauer scheinen nicht überzeugt zu sein. Dabei ist das Konzept hinter der Sendung einfach: Zweierteams treten gegeneinander an und müssen „alle möglichen und unmöglichen Dinge so hoch wie möglich aufstapeln“, erklärt der Sender. Die Gegenstände sind dabei nicht immer leicht zu stapeln: Auch Sektflaschen, Seifenblasen oder brennende Briketts müssen aufgetürmt werden.

Der erste Sendetermin war noch erfolgreich: Am 12. Februar interessierten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 1,49 Millionen Zuschauer für die neue Unterhaltungsshow. Am vergangenen Samstag sah das schon etwas anders aus. Nur noch 850.000 Menschen schauten den Kandidaten beim Stapeln zu, bestätigt auch der Quotenmeter. Damit sank der Marktanteil der Sendung von ca. fünf Prozent auf nur mehr drei Prozent.

Vorerst nur vier Folgen - Wird ProSieben-Show weiter gesendet?

Scheinbar konnte „Die Stapelshow“ mit Moderator Matthias Opdenhövel einfach nicht mit den Riesen „Klein gegen Groß“ und „Deutschland sucht den Superstar“ mithalten. Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen floppte die Show. Dafür erreichte die ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ einen neuen Rekord in dieser Altersgruppe: Mit 1,14 Millionen Zuschauern erreichte Moderator Kai Pflaume einen Marktanteil von 19 Prozent.

Für „Die Stapelshow“ war mit der vergangenen Folge Halbzeit angesagt: ProSieben plant zunächst nur vier Folgen der Gameshow. Ob sie nach dem 5. März weiter geführt wird, bleibt noch offen. Bislang äußerte sich der Sender nicht zu einer Verlängerung. (sf)

