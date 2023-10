Nach Palästina-Post aus ProSieben-Show ausgeladen: Jetzt reagiert Rapperin Nura

Von: Lukas Einkammerer, Diane Kofer

Teilen

Nura hätte am Dienstagabend zu Gast bei „Late Night Berlin“ sein sollen, wurde nach einem umstrittenen Palästina-Post aber ausgeladen. Jetzt rechtfertigt die Rapperin ihren Beitrag.

Update vom 10. Oktober 2023: Am heutigen Dienstagabend (10. Oktober 2023) findet „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf (40) ohne seinen eigentlichen Gast Nura (34) statt. Die Rapperin wurde von ProSieben nach einem umstrittenen Instagram-Post ausgeladen. In dem Beitrag auf Social-Media zeigte sich Nura mit einer weißen Flagge samt „Free Palastine“-Schriftzug. Viele User fassten das als Befürwortung des Angriffs auf Israel auf. Die Musikerin hat jetzt selbst auf die Kritik und die Ausladung reagiert.

„Wenn ich Nachrichten gucke und Menschen sehe, die leiden, dann mache ich keine Unterschiede, welche Herkunft, welche Sexualität oder welche Religion diese Personen haben. Leid ist Leid“, schreibt Nura in ihrer Instagram-Story mit weißer Schrift auf Regenbogenfarben. Daraufhin stellt sie klar, dass sie Gewalt keineswegs befürwortet. „Krieg jedoch, ist nie eine Lösung und für das, was aktuell passiert, stehe ich nicht als Befürworterin“, richtet sie das Wort an ihre Kritiker. Auch ihre Familie sei vor dem Krieg geflohen, weshalb sie aus erster Hand wisse, wie „traumatisierend“ das sei.

Mit drei Jahren kam Nura mit ihrer Familie von Saudi-Arabien nach Deutschland. Das ehemalige Mitglied der Band SXTN entschuldigt sich in der Story bei allen Fans, die ihren Post offenbar falsch interpretiert haben. „Mein Musikvideo kam vor den aktuellen Ereignissen, trotzdem tut es mir leid, wenn ich jemanden, der betroffen ist, damit verletzt habe“, scheibt sie und beendet damit ihr Statement. Bei „Late Night Berlin“ wird anstelle von Nura Comedian Till Reiners (38) zu Gast sein.

Nura sollte eigentlich bei „Late Night Berlin“ auftreten. Nach einem umstrittenen Instagram-Beitrag zum Israel-Krieg wurde sie ausgeladen. Jetzt meldet sie sich mit einem Statement. © Imago/ Future Image; Screenshot: Late Night Berlin/ ProSieben (Fotomontage)

Erstmeldung vom 9. Oktober 2023: Berlin – Mit einem pro-palästinensischen Instagram-Posting hatte die Rapperin Nura (34) in Anbetracht des Krieges in Israel eine Welle der Entrüstung losgetreten – was nun ernsthafte Folgen zu haben scheint. Denn ihr Auftritt bei „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf (40) am Dienstag wurde abgesagt.

Erst ein-, dann wieder ausgeladen: Rapperin Nura nicht mehr bei „Late Night Berlin“

Das Foto, das Nura am Wochenende mit ihren rund 386.000 Instagram-Followern geteilt hatte, zeigt die Musikerin vor einer weißen Flagge, auf der der Schriftzug „Free Palestine“ prangt – was viele User als Befürwortung der Terrorangriffe der Palästinenser-Organisation Hamas interpretierten.

Zwar wurde laut focus.de kurz nach Veröffentlichung des Posting bekannt gegeben, dass Nura noch am 10. Oktober bei „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf zu Gast sein würde, diese Entscheidung ist nun jedoch revidiert worden. Gegenüber dem Nachrichtenportal bestätigte ein Sprecher von ProSieben: „Nura ist Dienstag nicht zu Gast bei ‚Late Night Berlin‘.“

Nuras Auftritt bei „Late Night Berlin“ wurde abgesagt. © IMAGO/Michaela Merk; IMAGO/Panama Pictures (Fotomontage)

Derweil sprach Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel offen darüber, weshalb sie trotz des Israel-Kriegs in Tel Aviv bleibt. Verwendete Quellen: focus.de