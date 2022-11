Prunk, Strass und Glitzer: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha zeigt erstmals ihr üppiges Brautkleid

Teilen

Endlich können ihre Fans Lishas Hochzeitskleid sehen © RTL+

Die Fans haben lange auf diesen Moment gewartet. Endlich hat Lisha Fotos von ihrem Hochzeitskleid veröffentlicht.

Lisha und Lou haben auf Mallorca ein zweites Mal geheiratet – Und lange wurde das Brautkleid nicht öffentlich gezeigt. Lisha war im „Sommerhaus der Stars“ zusammen mit ihrem Freund und Influencer Lou zu sehen. Die beiden teilen gerne ihr Leben auf Instagram, jedoch hatten sie bisher noch kaum Bilder von ihrer Traum-Hochzeit online gestellt, insbesondere nicht vom Lishas Kleid.

Die große Hochzeit in weiß war am Samstag, den 15. Oktober. Die Youtuber feierten in einem schicken Beachclub in Arenal. Das Motto des Abends lautete „All in White“, weshalb nicht nur das Brautpaar sondern auch alle Gäste in schicker weißer Kleidung kamen. Unter anderem waren Andreas und Caro Robens und Daniela Büchner und ihre Tochter Joelina dabei.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

So sieht Lishas Hochzeitskleid aus

Bisher wurde noch kein Foto von Lisha in ihrem weißen Brautkleid veröffentlicht. Sie zeigte sich lediglich bei den Vorbereitungen in einem weißen Satin-Bademantel in ihrer Instagramstory. Jetzt war es endlich soweit, die Fans hatten schon sehnsüchtig darauf gewartet: Lishas Kleid ist bodenlang und hat eine lange Schleppe. Es ist trägerlos, mit funkelnden Perlen besetzt und klassisch weiß. Passend zu der opulenten Hochzeit hat das Brautkleid einen ausgestellten Rock und jede Menge Spitze. Das Kleid trug Lisha bei der Zeremonie und wechselte dann zu einem leichteren Outfit, als die Party losging.