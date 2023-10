Psychotyp, Choleriker, Minusmann: „Sommerhaus“-Fans fordern TV-Verbot für Aleks

Auf Twitter herrscht eine rege Diskussion über das Verhalten von Aleks Petrovic im „Sommerhaus der Stars“. Die Zuschauer sind sich einig, dass der Kandidat ein ernsthaftes Problem habe.

Bocholt – Aleks Petrovic (32) erhält von seinen Fans starke Kritik für den Umgang mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu (23) im „Sommerhaus der Stars“. Auf X (ehemals Twitter) wurde unter dem Hashtag #Sommerhausderstars fleißig diskutiert. Die Fans sind sich einig: Aleks gehört nicht ins Fernsehen.

Aleks stellt im „Sommerhaus der Stars“ den Sieg über die Gefühle seiner Partnerin

In der derzeitigen Staffel von „Sommerhaus der Stars“ sorgen Aleks und Vanessa für reichlich Drama. Immer wieder geraten die beiden aneinander und streiten sich. Das Problem: Aleks will jede Challenge gewinnen, dafür nimmt er gerne Streit mit seiner Liebsten in Kauf. Es geht sogar so weit, dass Fans meinen, Aleks hätte seine Aggressionen nicht mehr Griff. Schließlich kommt es immer wieder zu schlimmen Ausrastern. Bei Challenges brüllt er seine Freundin an, sodass die 23-Jährige sogar weinen muss.

Fans sind schockiert und lassen auf Twitter ihren Ärger freien Lauf: „Der Typ hat wirklich Aggressionsprobleme und Realitätsverlust. Gefährliche Kombi!“.

Kritisiert wird auch, dass sich Aleks besonders männlich präsentieren möchte. Ein User schreibt: „Er kommt überhaupt nicht damit klar, dass seine Schwächen gezeigt werden und gibt ihr die Schuld dafür … warum ist er überhaupt in dieses Format gegangen?“. Ein anderer User meint: „Was ist dieser Aleks für eine lächerliche Lusche? [Er] macht seine Partnerin für seine jämmerliche Unfähigkeit verantwortlich? Niedermachen statt Selbstreflexion. Ihm ist nur wichtig, wie andere ihn sehen. So erbärmlich.“

„Sommerhaus“-Zuschauer stinksauer wegen Aleks: „Psychotyp“, „Choleriker“ und „Minusmann“

Die Zuschauer und Zuschauerinnen kommen zu dem Schluss, dass Aleks nur schwer mit seinen Gefühlen umgehen kann: „Aleks ist das perfekte Beispiel eines Cholerikers“ oder „Was ist das für ein Lauch, dieser Minusmann Aleks? Zur Memme erzogen und dann endet es in Aggressivität“, heißt es etwa. Die Fans haben außerdem Mitleid mit Vanessa: „Boah, wie mir dieser Aleks gegen den Strich geht. Der ist genauso vom Schlag ‚Psychotyp‘ wie ein Ex von mir! Das weckt gleich übelste Gefühle.“

Im „Sommerhaus der Stars“ hat sich Aleks nicht immer im Griff – das kommt bei den RTL-Zuschauern weniger gut an © RTL/RTL+

Ein User fordert deswegen sogar ein TV-Verbot für Aleks: „Aleks sollte wirklich ein lebenslanges TV-Formate-Verbot bekommen. Mein Herz bricht in tausend Teile für diese Frau.“ Trotz aller Schwierigkeiten zwischen Aleks und Vanessa: Ein Beziehungsende ist bisher nicht in Sicht. Allerdings hat der berüchtigte Fluch des „Sommerhaus der Stars“ bekanntlich schon ganz andere Paare auseinander gebracht. Die TV-Show sorgt auch anderweitig für Aufsehen: Wegen eines Vorfalls musste RTL vier „Sommerhaus“-Kandidaten rauswerfen, sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt. Verwendete Quellen: twitter.com