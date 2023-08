Spätes „hart aber fair“ drückt Quote empfindlich

Louis Klamroth moderiert seit Januar „hart aber fair“. © ARD Das Erste/WDR/ Thomas Kierok/obs

Louis Klamroth und seine Gäste hatten das Nachsehen. Wegen eines Fußballspiels wurde die Talkshow „hart aber fair“ erst deutlich später als normalerweise gesendet.

Berlin - Der ungewöhnliche Sendeplatz nach dem DFB-Pokalspiel hat die Einschaltquote der Talkshow „hart aber fair“ in den Keller geschickt. Nur 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (10,8 Prozent) harrten am Montag bis Mitternacht aus, um Louis Klamroths Gäste zum Thema „Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?“ diskutieren zu sehen. Es war die erste Ausgabe der Reihe nach der Sommerpause. In der kommenden Woche läuft die Talksendung dann wieder um 21.00 Uhr.

Auch die Übertragung des DFB-Pokalspiels des VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln hatte zuvor noch Luft nach oben. Die Kölner siegten beim Zweitligisten erst nach Verlängerung schließlich 3:1, ab 20.45 Uhr saßen dazu 3,15 Millionen (16,1 Prozent) vorm Bildschirm. Stärkstes Primetime-Format war der ZDF-Krimi „Solo für Weiss: Das letzte Opfer“ - 5,05 Millionen (22,5 Prozent) wollen die Wiederholung aus dem Jahr 2021 mit Anna Maria Mühe, Jan Krauter und Peter Jordan sehen.

Der britische Krimi „Inspector Barnaby: Was geschah wirklich auf Schloss Argo?“ mit Neil Dudgeon, Nick Hendrix und Fiona Dolman erreichte beim Spartensender ZDFneo 1,67 Millionen (7,4 Prozent).

„3 Engel für Charlie“ bei Sat.1

RTL strahlte die Dokusoap „Undercover Boss“ aus - 1,14 Millionen (5,1 Prozent) guckten zu. Die Vox-Doku „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ holten sich 900.000 Leute (4,0 Prozent) ins Haus.

Bei Sat.1 lief der US-Spielfilm „3 Engel für Charlie“ mit Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska, dafür konnte sich 780.000 Actionfans (3,6 Prozent) begeistern. Kabel eins hatte den fast 30 Jahre alten Arnold-Schwarzenegger-Film „Eraser“ zu bieten und überzeugte damit 690.000 Menschen (3,2 Prozent) zum Einschalten.

Auf ProSieben guckten 580.000 Männer und Frauen die Arztserie „Grey's Anatomy“ mit Chandra Wilson und James Pickens jr. (2,6 Prozent). Mit der RTLzwei-Dokusoap „Die Retourenjäger“ verbrachten 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,6 Prozent) den Abend. dpa