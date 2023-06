Quoten-Duell zwischen Usedom-Krimi und „Die Bergretter“ hat klaren Sieger

Von: Lisa Klugmayer

Am 15. Juni 2023 hatten TV-Zuschauer mal wieder die Qual der Wahl: Usedom-Krimi oder „Die Bergretter“. Im Kampf um die Quoten gibt es allerdings einen klaren Sieger.

München – Ein Campingtrip, der in einem Mord endet oder eine gefährliche Menschenbergung am Dachstein? Das Fernsehprogramm hatte am Donnerstag (15. Juni 2023) mit dem Usedom-Krimi und „Die Bergretter“ wieder einiges zu bieten. Fans hatten aber einen klaren Favoriten.

Klarer Sieger im Quotenduell zwischen Usedom-Krimi und „Die Bergretter“

Seit 2014 wird der Usedom-Krimi ausgestrahlt. Am Donnerstag (15. Juni 2023) wollten Ulf, Eva und Renate, alle in ihren Siebzigern, ausgelassen während eines Camping-Trips in Polen feiern. Doch am nächsten Tag wird Ulf, verwirrt und mitgenommen, von Jägern am Waldrand gefunden. Er glaubt, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts erinnern. Ob Ulf den Mann tatsächlich getötet hat, verfolgten stolze 4,05 Millionen TV-Zuschauer, wie DWDL berichtet.

Für den Usedom-Krimi ergibt das einen Marktanteil von 17,9 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Etwas weniger Zuschauer hatten „Die Bergretter“. Mit einem Marktanteil von 16,6 Prozent hat das ZDF das Quotenduell gegen die ARD verloren – kann sich aber immer noch über solide Zahlen freuen.

„Die Bergretter“-Wiederholung fesselt über 3 Millionen TV-Zuschauer

Die 14. Staffel von „Die Bergretter“ endete bereits im April mit einem dramatischen Finale. Um das Warten auf die Fortsetzung zu überbrücken, zeigt das ZDF nun Wiederholungen. Am 15.06.2023 lief „Im Gipfelbuch“. Die dritte Folge der zwölften Staffel verfolgten 3,75 Millionen TV-Zuschauer.

