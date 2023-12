Quoten im Keller: „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf enttäuscht bei ProSieben

Drucken Teilen

Klaas-Heufer-Umlauf schafft es trotz prominenter Gäste und kurioser Streiche derzeit nicht, mit „Late Night Berlin“ ein großes Publikum anzulocken.

Berlin – Steckt die Sendung „Late Night Berlin“ derzeit in einer Quoten-Krise? Bereits vergangene Woche zog die Show von Klaas Heufer-Umlauf (40) ein eher durchwachsenes Publikum vor die Bildschirme. Wie DWDL berichtet, haben gerade einmal 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet – ein neues Allzeit-Tief.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen tz-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

Auch diese Woche ist dem 40-Jährigen wohl nicht zum Lachen zumute: Der Marktanteil lag erneut bei nur drei Prozent. Sogar in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte Heufer-Umlauf keinen Erfolg feiern. Dabei lief es Mitte November noch gut für den Entertainer: Seine Sendung erzielte einen Marktanteil von mehr als 15 Prozent.

Ist das Vorprogramm verantwortlich für die miesen Quoten?

Bereits um 20:15 Uhr zeigte ProSieben fünf Wiederholungen von „The Big Bang Theory“. Der Marktanteil lag hier zwischen 5,2 und 6,5 Prozent, was nicht überragend ist. Doch bei „Late Night Berlin“ schaltete das TV-Publikum dann erst recht weg. Anders war das am 14. November, als das Finale von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ausgestrahlt wurde. „Late Night Berlin“ konnte sich über so hohe Einschaltquoten freuen wie seit drei Jahren nicht.

Quotentechnisch sieht es für Klaas Heufer-Umlaufs Show „Late Night Berlin“ derzeit nicht ganz so rosig aus. © IMAGO/Panama Pictures

Wenn das Vorprogramm attraktiv ist, schafft es die Late-Night-Show von Heufer-Umlauf offenbar also doch auf zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum – ansonsten sieht es teilweise schlecht aus für den gebürtigen Oldenburger. Sieht wohl so aus, als müsste Klaas Heufer-Umlauf künftig beim Sender um das passende Vorprogramm kämpfen. Denn ohne einen erfolgreichen Einstieg in den TV-Abend um 20:15 Uhr, hält sich „Late Night Berlin“ aktuell nur schwer über Wasser.

Am Dienstagabend ging derweil „Bauer sucht Frau“ gegen das DFB-Pokalspiel ins Rennen. Welches Format konnte dabei den Quotensieg holen? Verwendete Quellen: DWDL.de