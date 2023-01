Quoten: Krimiserie „Nord bei Nordwest“ vor dem „Bergdoktor“

Teilen

Mit der Krimiserie „Nord bei Nordwest“ erreichte das Erste am Donnerstagabend einen Marktanteil von 28,6 Prozent. © Sandra Hoever/NDR/dpa

Am Donnerstagabend verfolgten 8,01 Millionen Menschen, wie Hinnerk Schönemann und Jana Klinge um einen Toten in einer Puddingschnitte ermittelten. Damit lag die Krimiserie deutlich vor dem „Bergdoktor“.

Berlin - Mit der Krimiserie „Nord bei Nordwest“ hat das Erste am Donnerstag bei den Einschaltquoten vorn gelegen. 8,01 Millionen schauten ab 20.15 Uhr die Folge „Canasta“, in der Hinnerk Schönemann und Jana Klinge in einem bizarren Fall um einen Toten in einer Puddingschnitte ermittelten - Marktanteil: 28,6 Prozent.

5,72 Millionen Zuschauer hatte „Bergdoktor“ Hans Sigl, der sich diesmal um einen übergewichtigen Jungen kümmerte - das machte 20,5 Prozent fürs ZDF. Das Dokusoap-Porträt „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“ aus RTL hatte 1,21 Millionen Zuschauer (4,5 Prozent Marktanteil). Vox lockte mit dem Kinofilm „Der Teufel trägt Prada“ von 2006 mit Meryl Streep 1,06 Millionen, 4,1 Prozent.

Die Dokureihe „Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez“ bei RTLzwei kam auf 670.000 Zuschauer (2,5 Prozent), dicht gefolgt vom „Big Countdown! Die 50 größten Geheimnisse der Popmusik“ auf ProSieben (660.000, 2,5 Prozent). Sat.1 wartete mit der französischen Krimiserie „Biarritz - Mord am Meer“ auf, hier schauten 480.000 Menschen zu (1,9 Prozent). dpa