Demütigung für Andrea Kiewel: Mallorca-Fernsehgarten erlebt Quotendesaster

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am 30. Juli lief im ZDF der umstrittene Mallorca-Fernsehgarten. In den Zuschauerzahlen schnitt das Format aber katastrophal schlecht ab.

Mainz – Für viele Fans dürfte der Mallorca-Fernsehgarten am 30. Juli schon im Vorfeld der Höhepunkt der diesjährigen Saison gewesen sein. Trotz einer geladenen Diskussion über die Zensur von unangebrachtem Partyschlager, die vor der Ausstrahlung für unzählige Schlagzeilen gesorgt hatte, fiel das Interesse an der von Andrea Kiewel (58) moderierten Sendung aber überraschend schlecht aus, wie ein Blick auf die Zuschauerzahlen verrät.

Top 25 komplett verfehlt: ZDF-Fernsehgarten fällt bei Zuschauern durch

Gewöhnlich war der Fernsehgarten am 30. Juli keineswegs. Zum einen sendete das ZDF die Sendung erst um 13:35 Uhr – und damit zum ersten Mal diese Staffel nicht live – zum anderen hatte kaum eine andere Folge in den vergangenen Monaten für solch hitzige Debatten gesorgt. Wegen der Frage, ob man in der familienfreundlichen Show anzügliche Ballermannlieder spielen sollte – eine Thematik, die Ikke Hüftgold im Interview mit IPPEN.MEDIA aufgriff – waren alle Augen in den Tagen davor auf die Sendung gerichtet.

„Suff-Geschwader“ & Ballermann-Eskalation: Die besten Bilder vom Mallorca-Fernsehgarten am 30. Juli Fotostrecke ansehen

Als der Mallorca-Fernsehgarten am 30. Juli über die Bildschirme flimmerte, schienen alle Neugier und Interesse an der Ausgabe jedoch wie verflogen. Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, platzierte sich die Folge zum ersten Mal dieses Jahr nicht einmal in den Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages – und zog damit weniger als 1,38 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Ein katastrophales Ergebnis, vor allem wenn man bedenkt, dass der Fernsehgarten erst vor zwei Wochen noch mit 1,91 Millionen Interessenten die bislang besten Quoten des Sommer holen konnte.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

ZDF-Fernsehgarten schmiert komplett ab – Fußball-WM holt Traumquoten

Während der ZDF-Fernsehgarten seine bislang wohl größte Blamage in den Zuschauerzahlen diese Saison hinnehmen musste, war das Publikum am Sonntag eindeutig in Sportstimmung. Die Partie zwischen Deutschland und Kolumbien der Fußball-Frauen-WM in der ARD ging mit 10,36 Millionen Zuschauern als eindeutiger Tagessieger hervor, gefolgt von zwei Ausgaben der sendereigenen „Tagesschau“, die um 12:22 Uhr stolze 9,76 Millionen Zuschauer und um 19:59 beachtliche 5,87 Millionen Zuschauer anziehen konnten.

Der Mallorca-Fernsehgarten sorgte vor der Ausstrahlung für viele Schlagzeilen. Besonders viele Zuschauer konnte die Show aber nicht verzeichnen. © IMAGO/STAR-MEDIA

Dass der wohl größte Fernsehgarten des Jahres, der schon vor allen anderen Folgen ausverkauft war, am schlechtesten abgeschnitten hat – das hatten sich Andrea Kiewel und das ZDF bestimmt ganz anders vorgestellt. Auffällig war zudem, dass der Mallorca-Fernsehgarten trotz der Ballermann-Songzensur voller fragwürdigem Vokabular war. Verwendete Quellen: dwdl.de