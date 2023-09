„Die Wollnys“ gegen „TV Total“: Bittere Niederlage im Quotenduell am Mittwochabend

Von: Diane Kofer

„Die Wollnys“ haben sich eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Aber begeistern sie nur die Follower im Netz oder auch die TV-Zuschauer? Am Mittwoch ging es gegen „TV Total“ um den Quotensieg.

Köln – Die öffentlich-rechtlichen Sender punkten in der aktuellen TV-Woche vor allem dank der DFB-Pokal-Übertragungen. Doch abseits des Fußballs liefern sich die privaten Sender täglich ebenfalls harte Quotenkämpfe. Am Mittwochabend schickte RTL2 einen einstigen Quotengaranten ins Rennen. Doch kam „Die Wollnys“ gegen „TV Total“ im ProSieben-Programm an?

Quotenkampf zwischen RTL2 und ProSieben: Eindeutiger Sieg im Duell „Die Wollnys“ gegen „TV Total“

Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) und viele ihrer Kinder leben mittlerweile in der Türkei und haben dort einen eigenen Laden. Viele Fans freuen sich darauf, Einblick in den neuen Alltag fernab von Deutschland zu bekommen. Allerdings liegen die Dreharbeiten schon einige Zeit zurück, weshalb die meisten Szenen nicht mehr ganz aktuell und zumindest teilweise schon auf Social Media zu sehen waren. Ob das damit zusammenhängt, dass die TV-Quoten schwächeln? Im Vergleich zu „TV Total“ holte „Die Wollnys“ bei RTL2 nur mäßige Quoten.

In der werberelevanten Zielgruppe sichert sich „TV Total“ am 27. September 2023 laut DWDL den zweitbesten Wert des Tages. 0,79 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 14,8 Prozent entspricht, schalteten die Sendung mit Sebastian Pufpaff (47) ein. „Die Wollnys“ musste sich zur Primetime bei den 14- bis 49-Jährigen mit einer Quote von 5,3 Prozent und „nur“ 0,28 Millionen Menschen vor den TV-Bildschirmen zufriedengeben. Für die zweite Folge, die ab 21:15 Uhr zu sehen war, lief es nur minimal besser. Das Ergebnis: 0,29 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 5,6 Prozent.

Auch Sat.1 und RTL schlagen „Die Wollnys“ im Quotenrennen

Die Konkurrenz am Mittwochabend war ziemlich groß – neben der Fußball-Übertragung in der ARD schickten auch Sat.1 und RTL große Formate ins Rennen. Sat.1 lockte viele Zuschauer mit einer neuen Folge von „Das große Backen“ vor die Fernsehgeräte, bei RTL traten Promis in „Die Verräter“ zu einer Kombination aus Reality-TV und Krimi-Show an. Mit 0,55 und 0,51 Millionen Zuschauern lieferten sich die Formate untereinander ein Kopf-an-Kopf-Rennen und schnitten insgesamt besser als „Die Wollnys“ ab.

Die Folge selbst war aber mehr als emotional – denn die Großfamilie zeigte sich in einem ziemlich verletzlichen Moment. Vor laufender Kamera brach Slyvia Wollny in Tränen aus – und befürchtete, dass ihr und ihrer Familie etwas passieren könnte. Verwendete Quellen: DWDL