Quotenduell am Samstagabend: RTL, ZDF und ProSieben chancenlos gegen ESC-Finale in der ARD

Von: Lukas Einkammerer

Am Samstagabend (13. Mai) zeigte die ARD das Finale des Eurovision Song Contests. Die Konkurrenzformate überholte das musikalische Großevent dabei um einiges.

Liverpool – Am Samstagabend war es endlich wieder so weit: In der M&S Bank Arena in Liverpool fand das große Finale des 67. Eurovision Song Contest statt. 26 Künstler stürmten dabei die Bühne und gaben ganz unterschiedliche musikalische Darbietungen zum Besten. Hierzulande zeigte die ARD das vierstündige Spektakel und konnte damit traumhafte Quoten abstauben – und die Konkurrenzformate der anderen Sender klar hinter sich zurücklassen.

Quotensieg für die ARD: ESC-Finale lässt Konkurrenz hinter sich zurück

Episches Glam-Metal, emotionale Balladen, skurrile Performances oder charttaugliche Popnummern – beim Eurovision Song Contest war auch dieses Jahr wieder einiges geboten. Den Sieg konnte mit dem elektronisch angehauchten Stück „Tattoo“ am Ende die Schwedin Loreen abstauben, die bereits 2012 als Gewinnerin aus dem Grand Prix hervorging, während sich die deutsche Band Lord of the Lost mit dem letzten Platz vergnügen musste.

Während sich Schweden über den siebten Triumph in der Geschichte des Eurovision Song Contests freuen darf, hat hierzulande vor allem die ARD Grund zum Feiern. Denn wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, holte die Live-Übertragung des ESC-Finales beim Gesamtpublikum mit 7,45 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 35,8 Prozent den Quotensieg des Tages. Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen platzierte sich das Musikevent des Jahres auf dem obersten Rang und konnte 3,23 Millionen Fernsehende anlocken.

Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool: Diese Länder schafften es in die Top 10 1. Schweden: Loreen - „Tattoo“ 2. Finnland: Käärijä - „Cha Cha Cha“ 3. Israel: Noa Kirel - „Unicorn“ 4. Italien: Marco Mengoni - „Due vite“ 5. Norwegen: Alessandra - „Queen Of Kings“ 6. Ukraine: Tvorchi - „Heart Of Steel“



7. Belgien: Gustaph - „Because Of You“ 8. Estland: Alika - „Bridges“ 9. Australien: Voyager - „Promise“ 10. Tschechien: Vesna - „My Sister‘s Crown“

ESC-Finale gewinnt für ARD das Quotenduell – aber ZDF-Krimi ist nur knapp dahinter

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatten andere Fernsehsender keine Chance gegen den ESC – hinter der ARD-Ausstrahlung des Finales erklommen auch der ESC-Countdown (1,31 Millionen Zuschauer) und die ESC-Aftershow (1,11 Millionen Zuschauer) das Siegerpodest. Die zweitbesten Quoten des Abends konnte beim Gesamtpublikum hingegen das ZDF mit dem „Friesland“-Krimi „Landfluchten“ (6,48 Millionen Zuschauer) abstauben – eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, wie ikonisch und weltweit beliebt der ESC ist.

Am Samstagabend (13. Mai) lief das Finale des Eurovision Song Contest. Der ARD bescherte das Musikevent großartige Zuschauerzahlen. Zeitgleich lief im ZDF ein neuer „Friesland“-Krimi. © ZDF/Willi Weber; dpa/Peter Kneffel (Fotomontage)

Auch eine Wiederholungsfolge von „Der Bergdoktor" bescherte dem Sender mit Sitz in Mainz mit 2,58 Millionen Fernsehenden einen Platz in den Top 10. Für einen Abend mit einem so hochkarätigen Fernsehprogramm ein beeindruckendes Ergebnis. Eine klare Entscheidung im Quotenduell fiel dieses Wochenende auch zwischen „Let's Dance" und „Ein Fall für zwei".