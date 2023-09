Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Sommerhaus“ und Kebekus-Show

Von: Elena Rothammer

Teilen

RTL erfreute die Trash-Fans am Dienstagabend mit einer neuen Folge von „Das Sommerhaus der Stars“. Auf ProSieben hingegen lief das Staffelfinale von „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“. Welches Format lockte mehr Zuschauer vor den Bildschirm?

Köln – Der Dienstagabend brachte in Sachen TV eine Menge Unterhaltung mit sich. Auf RTL nahm die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ Fahrt auf. Auch in der zweiten Folge flogen zwischen den Paaren wieder die Fetzen. Auf ProSieben hingegen traten Carolin Kebekus (43) und ihr Bruder David (39) in „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ wieder gegen ein anderes Geschwisterpaar an. Dieses Mal waren es Schauspielerin Jessica Schwarz (46) und ihre Schwester Sandra. Doch konnte sich ProSieben damit gegen RTL durchsetzen?

„Sommerhaus“ vs. Kebekus-Geschwister: Wer macht das Quoten-Rennen?

Das „Sommerhaus der Stars“ wird schon seit dem Auftakt in der vergangenen Woche rege diskutiert. Auch ein Ex-Kandidat mischt mit: Eric Sindermann (35) rät Walentinas (23) Verlobten, sich nach dem „Sommerhaus“-Eklat zu trennen. Die zweite Folge, die gestern im Free-TV lief, brachte ebenfalls wieder mächtig Zündstoff mit sich. Reicht das für den Sieg im Quotenduell gegen ProSieben?

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, hatte das „Sommerhaus“ am Dienstagabend deutlich die Nase vorn. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte das Trash-TV-Format mit 0,57 Millionen Zuschauern eine Quote von 10,1 Prozent. Die Kebekus-Show lag mit 0,36 Millionen Zuschauern und einer Quote von 7,2 Prozent deutlich dahinter. Der Sieg im Quotenduell geht somit klar an die Promi-WG in Bocholt und den Sender mit Hauptsitz in Köln.

Diese acht Promi-Paare sind beim Sommerhaus 2023 dabei Neben Pia Tillmann (35) und Partner Zico Banach (32) und Schlagerstar Tim Toupet (51) und Freundin Carina sind diese weiteren sechs Promi-Paare beim Sommerhaus 2023 auf RTL zu sehen: Unternehmerin Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (24) sowie das Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23). Letztere waren 2022 bei „Temptation Island V.I.P.“ dabei. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil, doch Verführerin Vanessa hat Aleks den Kopf verdreht. Resultat: Sie gingen als neues Paar gemeinsam aus der Show. Auch mit dabei: Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic, Ex-„GZSZ“-Schauspieler und Dschungelcamp-Star Eric Stehfest (33) und seine Frau Edith (28), Reality-Darsteller Maurice Dziwak (23) und Ricarda „Ricky“ Raatz (29) sowie „Promi Big Brother“-Kandidatin Walentina Doronina (23) und Can Kaplan.

ZDF dank DFB-Pokal-Übertragung unschlagbar

Dennoch sackte die Quote im Vergleich zur Vorwoche ab. Der Grund dürfte aber die Fußballübertragung im ZDF sein. Das Zweite zeigte das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern München und Preußen Münster. Mit 1,32 Millionen Zuschauern (Quote: 24,1 Prozent) in der jüngeren Zielgruppe war das ZDF für die Konkurrenz nicht zu schlagen.

Am Dienstagabend lief die zweite Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. ProSieben zeigte das Staffelfinale von „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“. Wer siegt im Quotenduell? © RTL & ProSieben

So unterhaltsam die Streitigkeiten im „Sommerhaus“ für die Zuschauer teilweise auch sind, blicken die Kandidaten mit mulmigem Gefühl auf diese Zeit zurück. Pia Tillmann und Zico berichteten bereits, wie schlimm die „Sommerhaus“-Dreharbeiten für sie waren. Verwendete Quellen: dwdl.de