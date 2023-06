Quotenkampf zwischen ARD-Serien und Hansi Flicks müder DFB-Truppe hat klaren Sieger

Von: Jonas Erbas

Teilen

Für Bundestrainer Hansi Flick und seine DFB-Elf läuft es derzeit nicht gut. Am Dienstagabend mussten die Kicker nicht nur gegen Kolumbien, sondern auch im TV-Quotenduell ran.

Gelsenkirchen – Für Hansi Flick (58) wird die Lüfter immer dünner: An Punkte gemessen ist er aktuell der zweitschlechteste DFB-Trainer aller Zeiten und muss dieser Tage viel Kritik einstecken. Nach den zuletzt durchweg schlechten Ergebnissen stellte sich am Dienstagabend (20. Juni) im DFB-Testspiel gegen Kolumbien die Frage, wie viele Fernsehzuschauer sich überhaupt noch für die schwache Leistung der Nationalelf erwärmen können – immerhin boten ARD und ZDF ein namhaftes Alternativprogramm.

„Dr. Mertens“ legt vor – doch DFB-Test bei RTL holt rekordverdächtig auf

Im Ersten laufen die neuen Folgen von „Tierärztin Dr. Mertens“ aktuell immer dienstags um 20.15 Uhr, gefolgt von einer neuen Episode der Arztserie „In aller Freundschaft“ (ab 21.00 Uhr) – beide Produktionen locken regelmäßig Millionen von Fernsehzuschauern vor die Bildschirme. Und tatsächlich sah es anfangs so aus, als mache der öffentliche-rechtliche Sender das Rennen: Folge 95 von „Dr. Mertens“ zog insgesamt 3,78 Millionen Zuschauer an, die Vorberichterstattung des DFB-Testspiels bei RTL nur 2,74 Millionen, so die DWDL-Zahlenzentrale.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Ab 20.45 Uhr, also dem Anstoß der torlosen ersten Halbzeit, holte RTL dann fleißig auf: 5,68 Millionen Fußballbegeisterte sahen sich den müden Kick einer phasenweise komplett überfordert wirkenden DFB-Elf an. Die parallel dazu laufende „In aller Freundschaft“-Folge zog immerhin 3,67 Millionen Fans der Arztserie an. Ab 21.48 Uhr – also pünktlich zur zweiten Halbzeit (0:2) – bekam RTL dann noch einmal knapp 1,3 Millionen Zuschauer dazu und schnappte sich endgültig den Tagessieg mit 6,95 Millionen Zuschauern und einem sehr guten Marktanteil von 32,9 Prozent.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Trotz Pleite-Serie mit Hansi Flick: RTL sticht in Sachen DFB sogar Das Erste aus

Damit kassierte die Nationalmannschaft zwar die nächste Pleite, darf sich aber immerhin nach wie vor über eine treue TV-Zuschauerschaft freuen. Beachtlich: Der vorherige DFB-Test gegen Polen (0:1; am 16. Juni) im Ersten kam damals nicht über die 6-Millionen-Marke hinaus. Trotz Pleitestimmung bei Hansi Flick und Co. konnte RTL diesen Wert in der zweiten Halbzeit also locker übertrumpfen.

Gegen Kolumbien waren Bundestrainer Hansi Flick und seine DFB-Elf machtlos (0:2), holten aber immerhin den Quotensieg im TV gegen „Tierärztin Dr. Mertens“ (Das Erste) © Steffen Junghans/ARD & Team 2/Imago

Sonntags kommt es zwischen den beiden Großen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks übrigens ebenfalls regelmäßig zum großen Quotenduell – dank „Immer wieder sonntags“ und dem „ZDF-Fernsehgarten“. Zuletzt gab es allerdings einen klaren Gewinner. Verwendete Quellen: dwdl.de, ardmediathek.de, sportschau.de