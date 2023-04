Quotenkampf: Beatrice Egli tritt mit „Masked Singer“ gegen „Giovanni Zarrella Show“ an

Wer hat am Samstagabend die Nase vorn? © IMAGO/Eibner-/Future Image

Am kommenden Samstag müssen sich die Zuschauer zwischen zwei beliebten Formaten entscheiden. Wer wird gewinnen: „The Masked Singer“ mit Beatrice Egli oder die „Giovanni Zarrella Show“?

Schlagerlegende Beatrice Egli (34) gegen Rockstar Giovanni Zarrella (45). Dieses außergewöhnliche Duell kommt auf die Zuschauer am kommenden Samstag, den 22. April zu. Denn dann ist wird sowohl die Pro7-Sendung „The Masked Singer“ mit Beatrice Egli in der Jury als auch die beliebte „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF ausgestrahlt. Die Zuschauer haben die Qual der Wahl und müssen sich zwischen den beiden hochkarätigen Formaten entscheiden – denn in beiden Sendungen wird einiges geboten.

Wie werden sich die Zuschauer entscheiden?

In beiden Formaten ist mit Live-Musik zu rechnen. Giovanni Zarrella hat in seine Show wieder einige spannende Musiker eingeladen – doch insbesondere er selbst zieht zahlreiche Zuschauer an. Der Musiker und Fernsehmoderator stammt ursprünglich aus Hechingen in Baden-Württemberg. Dort wuchs er zweisprachig deutsch-italienisch auf. 2001 gelang Zarrella schließlich der Durchbruch als Teil der PopBand Bro’Sis. Seit 2013 ist er Mitglied der Swingband Vintage Vegas. Im September 2022 startete er im ZDF mit seiner eigenen Show „Die Giovanni Zarrella Show“ durch. Am Samstag wird seine Show live aus Berlin übertragen. Zu den Gästen gehören unter anderem Maite Kelly, Vanessa Mai, Ben Zucker und Howard Carpendale.

Die Konkurrenz ist stark

Auf Pro7 läuft parallel „The Masked Singer” mit der besonderen Gast-Jurorin Beatrice Egli. Diese wird an der Seite von Ruth Mischner und Rea Garvey raten, wer in den bunten Kostümen steckt. Die Show hat bereits auf Instagram ein Bild von der34-Jährigen gepostet und schrieb dazu: „Mit Stimmen kennt sie sich definitiv aus! Wir sind gespannt, welchen Masked Singer sie erkennen wird?“ Es wird sicherlich ein spannendes Rennen um die höhere Zuschauerquote.