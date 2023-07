Quotenkrimi zwischen „Verstehen Sie Spaß?“ und „Die 100.000 Mark Show“ hat klaren Verlierer

Von: Elena Rothammer

Teilen

In der ARD lief am Samstagabend „Verstehen Sie Spaß? Das Sommerfest“, während RTL „Die 100.000 Mark Show“ zeigte. Wer konnte das Quotenduell für sich entscheiden?

Berlin/Köln – Im TV war am Samstag (15. Juli) zur Primetime um 20.15 Uhr wieder reichlich Unterhaltung geboten. Dieses Mal liefen gleich zwei wahre Kult-Sendungen: In der ARD präsentierte Barbara Schöneberger (49) „Verstehen Sie Spaß? Das Sommerfest“. RTL hingegen strahlte „Die 100.000 Mark Show“ mit Ulla Kock am Brink (62) aus. Doch wer konnte mehr Zuschauer vor den Fernseher locken?

Barbara Schöneberger vs. Ulla Kock am Brink. Wer gewinnt das Quoten-Rennen?

In dem „Verstehen Sie Spaß?“-Special wurden unter anderem alte Klassiker gezeigt, wie etwa Valentina (28) und Cheyenne Pahde (28), die bei einer Autofahrt hereingelegt wurden. Die Sendung wurde präsentiert von Barbara Schöneberger. Doch konnte sich die beliebte TV-Moderatorin gegen ihre RTL-Konkurrenz mit Ulla Kock am Brink durchsetzen?

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, hat die ARD allen Grund zur Freude: „Verstehen Sie Spaß? Das Sommerfest“ erzielte mit 2,36 Millionen Zuschauern eine Quote von satten 13,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit liegt die ARD-Sendung deutlich vor RTL. „Die 100.000 Mark Show“ guckten lediglich 1,12 Millionen Zuschauer, was einer Quote von 6,1 Prozent gleichkommt. Der Sieg geht damit deutlich an das Erste.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Knappes Rennen zwischen „Verstehen Sie Spaß“ und „Die 100.000 Mark Show“ beim jüngeren Publikum

Knapper war es hingegen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch hier holte „Verstehen Sie Spaß? Das Sommerfest“ mit 0,43 Millionen Zuschauern und einer Quote von 13,3 Prozent den Tagessieg. RTL landete mit „Die 100.000 Mark Show“ jedoch nur knapp dahinter. Die Quizshow erreichte immer 0,40 Millionen Menschen, war eine Quote von 12,1 Prozent bedeutet.

Die ARD zeigte am Samstagabend „Verstehen Sie Spaß? Das Sommerfest“ mit Barbara Schöneberger, während RTL „Die 100.000 Mark Show“ mit Ulla Kock am Brink ausstrahlte. Wer holte die bessere Quote? © SWR/Thomas Hilgers, & RTL / Guido Engels

Das Erste kann derzeit keineswegs klagen, was die Quoten angeht. Auch schon vor wenigen Tagen demütigte die ARD die gesamte Konkurrenz im Quotenkrieg zur Primetime. Verwendete Quellen: dwdl.de