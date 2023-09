Quotensieger mit Lego: RTL lässt Öffentlich-Rechtliche hinter sich

Von: Volker Reinert

RTL konnte im Freitagabendprogramm vollends punkten. Die Konkurrenz ließ der Kölner Sender - vor allem beim jungen Publikum - hinter sich.

Köln - Am Freitagabend (15. September) war für die TV-Zuschauer das verschiedenste geboten. Das ZDF übertrug einen neuen Krimi. RTL setzte hingegen auf eine neue Folge von „Lego Masters“. Damit scheint der Sender RTL allerdings den Zeitgeist getroffen zu haben. Vor allem beim Gesamtpublikum konnte die Show gute Quoten erzielen.

Spannende Einschaltquoten am Freitag: „Wer holt den Quotensieg?

Schon am 8. September konnte sich das RTL-Format gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Am vergangenen Freitag (15. September) erreichte die RTL-Bastelshow laut dwdl.de wiederholt Top-Werte. So schauten 0,58 Millionen TV-Zuschauer die von Daniel Hartwich (45) moderierte Sendung. Das bescherte RTL einen Marktanteil von 11,7 Prozent.

Das ZDF ging mit einer Ausgabe des Krimis „Mordschwestern“ an den Start. Beim jüngeren Publikum schalteten allerdings im Vergleich zu RTL weniger Zuschauer ein. 0,33 Millionen Menschen entschieden sich für das Zweite Deutsche Fernsehen, was einem Marktanteil von 7,0 Prozent entspricht.

Einschaltquoten für das Fernsehen: In Deutschland wurden die Einschaltquoten am 1. April 1963 zum ersten Mal gemessen. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für das Messen der Einschaltquoten zuständig, und dies im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH. (AGF steht für Arbeitsgemeinschaft Videoforschung; bis 2017 Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung). Die AGF ist ein Zusammenschluss von Fernseh- und Streaminganbietern in Deutschland, mit ihrem Hauptsitz ist Frankfurt am Main. (Quelle: moviepilot.de)

ZDF gewinnt allerdings haushoch beim Gesamtpublikum

Das ZDF konnte mit seinem Krimi „Mordschwestern“ allerdings beim Gesamtpublikum punkten. Mit 4,36 Millionen Zuschauern konnte sich der Krimi sogar auf Platz eins der meistgesehenen Sendungen des Tages platzieren. Interessant: In dieser Zielgruppe platzierte sich die „Lego“-Show noch nicht einmal in den Top 25.

RTL konnte mit „Lego Masters“ am Freitagabend (15. September 2023) vor allem bei den jüngeren Zuschauern punkten. © RTL

Auch interessant: Die ARD profitierte beim Fußball-Deutschland-Spiel enorm vorm Trainerwechsel nach dem Aus von Ex-Trainer Hansi Flick (58).