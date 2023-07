Rache nach „Team Wallraff“-Kritik: Burger King dreht ebenfalls mit versteckter Kamera

Von: Melanie Habeck

Zum wiederholten Mal beschäftigte sich das TV-Format „Team Wallraff – Reporter undercover“ mit Burger King. Vorab ging die Fast-Food-Kette mit einer versteckten Recherche selbst in die Offensive.

Köln – Am Donnerstagabend (29. Juni 2023) konnten die RTL-Zuschauer verfolgen, was sich bei Burger King nach den vergangenen Enthüllungen von „Team Wallraff – Reporter undercover“ getan hat. Bereits zum vierten Mal recherchierte das Investigativ-Format hinter den Kulissen der Fast-Food-Kette. Das Unternehmen konterte im Vorfeld – und zog selbst mit einer versteckten Kamera los.

Burger King wehrt sich gegen „Team Wallraff“: Mit versteckter Kamera bei RTL

Die letzten Recherchen von „Team Wallraff – Reporter undercover“ hatten weitreichende Konsequenzen für Burger King. Das RTL-Format deckte u.a. auf, dass die Veggie-Produkte der Fast-Food-Kette zum Teil im selben Fett gebraten werden wie die Fleisch-Patties. Die Folge: Nach Ausstrahlung der „Team Wallraff“-Enthüllungen verlor Burger King sein V-Label. Auch die Zuschauer zeigten sich entsetzt von den Zuständen in den Burger King-Küchen. Grund genug für RTL, das „Team Wallraff“ erneut zu dem Fast-Food-Riesen zu schicken.

Doch noch bevor die neuen Erkenntnisse bei „Team Wallraff – Reporter undercover“ möglicherweise zu einem neuen Shitstorm führen konnten, steuerte Burger King mit einem Instagram-Clip dagegen. Mit versteckter Kamera ließ die Fast-Food-Kette mehrere Sender-Mitarbeiter vor einem RTL-Gebäude den Plant-Based-Burger probieren – mit durchaus positivem Feedback für das Produkt. „Weil RTL uns so regelmäßig besucht, dachten wir uns: Warum besuchen wir nicht einfach auch mal RTL“, begründet das Unternehmen auf Instagram die Racheaktion.

Gleich mehrere Aktionen: Burger King kontert gegen „Team Wallraff“-Ausgabe

Das Video ist nicht die einzige Offensive, die Burger King gegen die „Team Wallraff“-Recherchen ins Rollen brachte: Der Fast-Food-Riese ließ auch einen Werbespot produzieren, der auf die RTL-Sendung Bezug nimmt. In dem Clip entlarvt eine Mitarbeiterin einen Kunden, der mit versteckter Kamera filmt. „Du bist vom Team Wallraff. Ich darf doch du sagen, du warst ja schon mal hier. Was ist diesmal? Sommerloch“, begegnet sie der Situation mit einem Augenzwinkern. Anschließend erklärt sie, dass bei 25.000 Mitarbeitern in 750 Restaurants eben nicht immer alles perfekt laufen könne.

Gerne hätte Burger King den Spot auch in den Werbeblöcken rund um die „Team Wallraff“-Ausgabe im Fernsehen gesendet – RTL entschied sich jedoch dagegen. „Wir achten grundsätzlich strikt auf die Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung“, begründete eine RTL-Sprecherin gegenüber DWDL den Schritt. Die neue Ausgabe von „Team Wallraff – Reporter undercover“ hat mit 1,75 Millionen Zuschauern wieder ein großes Publikum erreichen. Auch der Namensgeber des Formats hatte zuletzt etwas zu Feiern: Im Oktober wurde Journalist Günther Wallraff 80 Jahre alt. Verwendete Quellen: Instagram/burgerkingde; DWDL