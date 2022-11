Rätselraten um Florian Silbereisens „Adventssingen“: Sendetermin noch immer unbekannt

Florian Silbereisens „Adventssingen“ wird auch dieses Jahr wieder im Fernsehen ausgestrahlt. Jedoch ist der Sendetermin noch nicht bekannt. © IMAGO/VISTAPRESS

München - Schlagerstar Florian Silbereisen ist vor allem in der Weihnachtszeit nicht aus dem Fernsehen wegzudenken. Auch dieses Jahr soll es wieder das „Adventssingen“ geben. Doch im Gegensatz zu den vorherigen Jahren ist der Sendetermin unbekannt und es herrscht große Verwunderung unter den Fans.

Beim Feste-Jubiläum verkündete Florian Silbereisen, dass es Verschiebungen im Programm gibt. Denn am 26.11. werde im Congress Centrum in Suhl statt dem „Adventsfests der 100.000 Lichter“ das „Weihnachtssingen“ aufgezeichnet. Durch diese Überschneidung der Sendungen an einem Aufzeichnungsort scheint es zu Ungereimtheiten zu kommen.

Florian Silbereisen: Wann wird das „Adventssingen“ ausgestrahlt?

Der Sendetermin des „Adventssingen“ ist immer noch nicht bekannt gegeben worden – Dadurch kommt es zu unterschiedlichsten Spekulationen. Die Fans warten ungeduldig auf die Veröffentlichung des Datums, immerhin ist noch Zeit bis Dezember. Es bleibt abzuwarten.