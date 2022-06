Ramon Roselly, Sarah Zucker und Annemarie Eilfeild: Starke Gästeliste für 600. Fernsehgarten-Folge

Von: Lisa Klugmayer

600 Folgen ZDF-Fernsehgarten: Dieser Meilenstein muss gefeiert werden. Das dachte sich auch Andrea Kiewel und lädt sich zum TV-Jubiläum wieder tolle Schlagerstars ein: Ramon Roselly, Sarah Zucker und Annemarie Eilfeild sind mit dabei. (Fotomontage) © IMAGO / Andreas Weihs & Screenshot ZDF-Fernsehgarten & IMAGO / STAR-MEDIA

600 Folgen ZDF-Fernsehgarten: Dieser Meilenstein muss gefeiert werden. Das dachte sich auch Andrea Kiewel und lädt zum TV-Jubiläum wieder tolle Schlagerstars ein: Ramon Roselly, Sarah Zucker und Annemarie Eilfeild sind mit dabei.

Mainz - Am 12. Juni lädt Andrea Kiewel zu einem ganz besonderen ZDF-Fernsehgarten (Alle Sendetermine im ZDF 2022) ein. Am Sonntag flimmert nämlich die 600. Folge der beliebten TV-Show über die Bildschirme. Das muss gefeiert werden! Dachte sich auch das ZDF und plant für die Jubiläumssendung nicht nur ein spannendes Programm, auch die Gästeliste kann sich sehen lassen.

Ramon Roselly, Sarah Zucker und Annemarie Eilfeild: Starke Gästeliste für 600. Fernsehgarten-Folge

„Freut Euch auf eine coole Tanz-Performance von Rene Casselly mit Kathrin Menzinger, auf spektakuläre Stunts und auf leckeres Essen aus dem Smoker-Truck“, kündigt der ZDF-Fernsehgarten (Alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz) via Facebook. Auch musikalisch ist einiges los. Fans dürfen sich auch diese Woche auf eine starke Gästeliste freuen.

„Musikalisch haben wir diese Highlights für Euch: Ramon Roselly, Culcha Candela, Alphaville, Mars Saibert, Alexander Eder, Annemarie Eilfeld, Pachanta, Sarah Zucker und Watershed“. Außerdem startet Comedian Matze Knopp eine Selfie-Challenge mit den Zuschauern.

„Sehr schönes Line-up“: Fans freuen sich auf den 600. Fernsehgarten

Fernsehgarten-Fans sind von der Gästeliste schwer begeistert. „Sehr schönes Line-up. Freu mich sehr auf Annemarie. Wird auf jeden Fall eingeschaltet“, schreibt ein Fan unter den Facebook-Beitrag. „Wieder eine top Künstlerauswahl“, lautet ein anderer Kommentar. Ein dritter Fan schreibt: „Ich freue mich besonders auf Ramon Roselly“.

Der ZDF-Fernsehgarten feiert am 12. Juni seine 600. Folge. Fans sind von der Gästeliste begeistert, wie die Facebook-Kommentare zeigen (Fotomontage) © Facebook/ZDF-Fernsehgarten

In Fernsehgarten-Folge fünf war Andrea Kiewel zu „touchy“. Zumindest finden das einige Zuschauer des ZDF-Fernsehgartens, die am 5. Juni vor den Bildschirmen saßen. Die Moderatorin gerät nicht zum ersten Mal in die Twitter-Kritik. Verwendete Quellen: Facebook/ZDF-Fernsehgarten