Ramon Roselly singt seine neue Single bei Florian Silbereisen

Ramon Roselly singt bei Florian Silbereisens Show seinen neuen Song. (Fotocollage) © Screenshot Instagram/Ramon Roselly und Screenshot MDR/Schlager des Sommers 2022/Instagram/Florian Silbereisen

Ramon Roselly wird mit seinem neuen Song „Bella Vita“ in der TV-Show „Schlager des Sommers“ mit Florian Silbereisen Premiere feiern.

Klaffenbach – Es ist wieder soweit! Florian Silbereisen (41) moderiert die diesjährigen „Schlager des Sommers“. In der MDR-Sendung präsentieren zahlreiche hochkarätige Schlagerstars ihre größten Hits der heißen Monate — mit von der Partie ist auch Schmusesänger Ramon Roselly (28), der für die Zuschauer der Fernsehshow eine ganz besondere Überraschung parat hat. Der Schlagerstar wird bei „Schlager des Sommers“ nämlich die Premiere seiner neuen Single „Bella Vita“ feiern. Die Show fand bereits vor einigen Wochen statt, wurde jedoch von einem professionellen Kamerateam des MDR aufgezeichnet.

Vor der Kulisse eines märchenhaften Wasserschlosses präsentierte Roselly dabei das bisher unveröffentlichte Lied den Zuschauern des Open-Air-Konzerts. Wer damals nicht live dabei sein konnte, wird „Bella Vita“ am kommenden Samstag (20. August) bei der Fernsehausstrahlung des Mitschnitts erstmals hören dürfen. Und wie es scheint, ist das Lied beim Publikum ziemlich gut angekommen! Mit der Single-Auskopplung seiner neuen Platte hat der beliebte Musiker offensichtlich voll ins Schwarze getroffen.

Ramon Roselly begeistert mit seiner neuen Single „Bella Vita“ das Publikum bei „Schlager des Sommers“

Wie unter anderem die „Schlagerpiloten“ berichten, singt Ramon Roselly in „Bella Vita“ die romantische Zeile: „Heut umarm ich mit dir die ganze Welt“, gepaart mit einem schmissigen Samba-Rhythmus, der an Sonne, Strand und Meer erinnert. Das hört sich nach einem echten Sommer-Hit an! Doch bei der TV-Ausstrahlung von „Schlager des Sommers“ im MDR werden neben dem beliebten Schlagersänger auch zahlreiche weitere Stars auf der Bühne stehen.

„Bella Vita“ entstammt Ramon Rosellys neuem Album „Träume leben“. Die Platte, die seit Ende Juli erhältlich ist, kam bei seinen Fans bisher gut an. Obwohl Roselly erst vor zwei Jahren durch seine Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, ist „Träume leben“ bereits sein drittes Album.