Ramon Roselly, Ute Freudenberg und Co: Starke Gästeliste für „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 30. April

Eine neue Folge „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wird ausgestrahlt. Dazu hat der Moderator prominente Gäste geladen.

Am Samstag (30. April) wird im SWR wieder der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ausgestrahlt. In der 39. Ausgabe der Show von Andy Borg (61) empfängt der Sänger erneut beliebte Stars aus der Schlagerwelt. In einer gemütlichen Weinstube lädt Andy Borg seine Zuschauer zu einem lustigen Musikabend ein. Eine unterhaltsame Show im SWR mit bekannten Gästen aus der Schlager-Szene. Und auch der Moderator selbst wird einige Lieder singen.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 30. April: Die Gästeliste ist hochkarätig

Auf der Gästeliste stehen einige bekannte Namen und die Fans können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. So wird unter anderem Ramon Roselly beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ auftreten. Er wird gemeinsam mit Andy Borg einige beliebte Schlager aus den 1960er Jahren zum Besten geben. Ein weiterer Gast ist die Band Conny & Die Sonntagsfahrer. Die Retro-Band wird auch einige Schlager aus derselben Zeit präsentieren.

Ein weiterer hochkarätiger Gast ist Ute Freudenberg, die erst kürzlich bereits zu Gast beim „Schlager-Spaß“ war. Sie wird ihren All-Time-Klassiker „Jugendliebe“ singen. Und auch Jonny Hill wird in der Show zu sehen sein. Er wird gemeinsam mit Andy Borg den Countrysong „Country Roads“ singen. Außerdem wurde Linda Fäh eingeladen, die verschiedenen Hits der 1980er Jahre präsentieren wird. Und auch Saso Avsenik wird seine Lieder zum Besten geben. Ein weiterer Gast ist der Belgier Frank Galan. Alles in allem eine prominente Gästeliste für einen unterhaltsamen Abend.