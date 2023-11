Iris Klein zieht zu Ex Peter in „Promi Big Brother“-Container: Yvonne Woelke rastet aus

Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde. Iris Klein zieht zu ihrem Ex Peter in den „Promi Big Brother“-Container – und bringt Yvonne Woelke zum Toben.

Köln – Es kommt einfach keine Ruhe in die Dreiecksgeschichte zwischen Iris Klein (56), ihrem jetzigen Ex Peter (56) und dessen vermeintlicher Geliebter Yvonne Woelke (42). Iris ließ am gestrigen Freitag (17. November) völlig unerwartet die Bombe platzen: Sie nimmt bei „Promi Big Brother“ teil. Das wäre nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches – würde sie dort nicht auf ihren bisher völlig ahnungslosen Ex treffen, der sie Anfang des Jahres verließ, weil er sich in Yvonne Woelke verliebt hatte.

Drama garantiert? Iris und Peter Klein zusammen bei „Promi Big Brother“

Peter Klein, mit dem Iris fast 20 Jahre verheiratet war, soll laut bild.de seit Donnerstagabend in einem Hotel in Köln auf seinen Einzug in den Container warten und keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Für ihn dürfte es also vermutlich ein Schock sein, wenn er seine Noch-Gattin, die kürzlich die Eltern ihres neuen Freundes kennenlernte, unter den Teilnehmern erblickt. Und auch diese gibt in ihrer Instagram-Story zu: „Natürlich bin ich super aufgeregt und habe auch ein bisschen Angst vor der Situation. Ihr könnt euch bestimmt denken, was ich meine.“

Ganz so leicht scheint Iris sich die Entscheidung nicht gemacht zu haben: „Hab lange überlegt und hab dann doch zugesagt. Und ich bin unheimlich stolz, dass ich dabei sein darf.“ Wie Peters Reaktion darauf ausfällt, wird sich wohl erst am Montag, den 20. November zeigen, wenn die Promis in den Container einziehen. Yvonne Woelke hat ihre Meinung nun aber mit drastischen Worten in ihrer Instagram-Story kundgetan.

Yvonne Woelke hat geahnt, dass Iris zu Peter Klein in den Container zieht

„Ich könnte meinen A**** verwetten... Wenn das nicht alles geplant ist von der Hexe, dann fress ich einen Besen, wirklich. Das war alles von Australien bis jetzt geplant.“ Laut Woelke habe Iris Klein schon lange in den „Promi Big Brother“-Container einziehen wollen und sich jedes Jahr beworben – und es jetzt „dank Peter“ doch geschafft.

Iris Klein macht bei „Promi Big Brother“ mit – sehr zum Leidwesen von Yvonne Woelke. © IMAGO/Gartner; Sat.1 (Fotomontage)

Des Weiteren betont Woelke immer wieder, dass sie gewusst hätte, dass dies passieren würde. Und dass sich Iris Klein mit ihrem Verhalten bereits verraten hätte, da sie ab dem Moment, in dem sie vermeintlich den Vertrag unterschrieben hatte, plötzlich nicht mehr „Alarm“ gegen Peters Teilnahme bei „Promi Big Brother“ gemacht hätte und auf einmal leise gewesen sei. Eins ist auf jeden Fall klar: Langweilig dürfte es in diesem Jahr im Container wohl nicht werden. Unabhängig davon, wie es dort läuft, will die Katzenberger-Mama nach der Trennung von Peter Klein ihren Namen ändern. (cso) Verwendete Quellen: Instagram.com, bild.de