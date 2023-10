Staatsanwaltschaft ermittelt: RTL schmeißt gleich vier „Sommerhaus“-Stars nach Vorfall raus

Seit Wochen wird darüber gemunkelt, ob es während der „Sommerhaus der Stars“-Dreharbeiten zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Jetzt sickern weitere Details über die besagte Szene durch.

Bocholt – In der diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Staffel fliegen ordentlich die Fetzen. Beim Kampf um den Sieg der Realityshow geraten nicht nur die Konkurrenten aneinander, auch bei den Liebespaaren kracht es gewaltig. Doch ein Ereignis scheint die achte Staffel des RTL-Formats besonders zu überschatten: Nach einer Auseinandersetzung soll der Sender gleich vier Kandidaten vom Set verbannen.

Kam es zu Hangreiflichkeiten? RTL äußert sich zu „Sommerhaus der Stars“-Vorfall

Bereits vor einigen Wochen behaupteten die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (26), dass es während der Dreharbeiten zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Nun scheint sich dieser Vorwurf zu bestätigen: Wie Bild erfahren haben will, soll das Paar mit Gigi Birofio (24) aneinander geraten sein. Der ehemalige Dschungelcamper zieht gemeinsam mit seiner Freundin Dana Feist (27) als Nachrücker ins Sommerhaus. „Zuerst wurde Can von Gigi nach hinten geschubst. Er wurde ohne Grund geschlagen. Ich stand neben ihm. Ich wurde auch getroffen an der Schläfe“, berichtet TV-Sternchen Walentina.

Auf Bild-Anfrage bezieht nun auch RTL Stellung: „Während der Aufzeichnung des ,Sommerhaus der Stars’ kam es zu einem Zwischenfall, aufgrund dessen einige Teilnehmer das ,Sommerhaus’ vorzeitig verlassen mussten“, erläutert ein Sendersprecher. Gerüchten zufolge sollen mit Gigi und Dana sowie Walentina und Can gleich vier Kandidaten aus der Sendung fliegen. Ob der folgenreiche Vorfall im Fernsehen ausgestrahlt wird, wollte RTL noch nicht verraten.

Anzeige wegen Körperverletzung: Nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft

Mittlerweile wurden zu den Ereignissen auch strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet: „Die Staatsanwaltschaft Münster führt aktuell aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Reality-Show ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe“, lässt die Staatsanwaltschaft gegenüber Bild verlauten.

Gigi Birofio hat sich auf Bild-Anfrage ebenfalls zu den Anschuldigungen geäußert. „Es hat ihm (Can, Anm. der Red.) am Kopf gejuckt und ich habe gekratzt. Das, was die gemacht haben, das war psychische Gewalt. Das ist viel schlimmer als wirklich jemanden zu schlagen. Ich kann sagen: Ich habe ihn nicht geschlagen“, schildert er seine Sicht der Dinge.

In seiner Rolle als Nachrücker hat der 24-Jährige bereits für jede Menge Aufsehen gesorgt: Die Zuschauermeinungen zu Gigi Birofios „Sommerhaus der Stars“-Einzug gingen weit auseinander. Verwendete Quellen: Bild