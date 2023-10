Alkoholvorwürfe im „Sommerhaus der Stars“: Jetzt reagiert RTL

Im „Sommerhaus der Stars“ wird hier und da gerne mal tief ins Glas geschaut. Doch Alkohol und Unterhaltung passen nicht zusammen, kritisieren einige RTL-Zuschauer.

Köln – Eigentlich sollte im „Sommerhaus der Stars“ ja der (sportliche) Wettkampfgedanke der teilnehmenden Paare im Vordergrund stehen, doch der Alltag in der Promi-WG sieht deutlich anders aus: Es wird gestritten, gepöbelt, gehetzt und nicht selten auch ordentlich gebechert. Das führte schon in den vergangenen Staffeln zu Ärger innerhalb der Show. Doch auch manche RTL-Zuschauer stören sich inzwischen daran, dass den Stars alkoholische Getränke offenbar in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen …

„Sommerhaus der Stars“-Zuschauer stinksauer: Heizt RTL mit Alkohol die Stimmung an?

Egal, ob aus Frust oder um einen wichtigen Sieg zu feiern – im „Sommerhaus der Stars“ findet sich augenscheinlich immer ein Grund, um mit einem Glas Wein oder einem kühlen Bier anzustoßen. Manch ein Promi hat in der RTL-Sendung allerdings bereits zu tief ins Glas geschaut, wie etwa 2020, als mit dem Pegel auch die Bereitschaft für Provokationen anstieg.

Dass Claudia Obert (62), Tim Toupet (51) und Co. auch in dieser Staffel wieder theoretisch die Vorzüge einer freien Getränkeauswahl genießen, sorgt bei einigen Zuschauern für Verstimmung: „Es sollte verboten werden, in Unterhaltungssendungen Alkohol auszugeben“ oder „Sehr traurig, Alkoholkonsum als Unterhaltung auszunutzen“, beschweren sich manche Follower unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen „Sommerhaus der Stars“-Accounts. Dass in Folge 3 sogar bei einem der Spiele Sekt bereitstand, ist für sie ein No-Go: „Jetzt bekommen die schon bei den Spielen ‚Sprit‘, nur um sich gegenseitig anzumotzen“, schimpft ein Fan.

Im „Sommerhaus der Stars“ wird fleißig gebechert: RTL äußert sich ausführlich

Unkommentiert möchten die „Sommerhaus der Stars“-Verantwortlichen diese Vorwürfe nicht stehen lassen. Unter einem besonders kritischen Kommentar bezieht man auf Instagram deutlich Stellung – und rechtfertigt sich: „Im ‚Sommerhaus‘ gibt es bezüglich der Nahrungs- und Genussmittel keine Restriktionen. Es ist ein Vorrat an sämtlichen Lebensmitteln im Haus vorhanden, ebenso wie Tabak, Softdrinks oder alkoholische Getränke und jeder kann sich so verpflegen, wie es ihm gefällt. Alle Bewohner sind volljährig und wir setzen auf die Eigenverantwortung der Stars.“

Inwieweit sich Zuschauer, die sich am Alkoholkonsum in der Promi-WG stören, mit dieser Erklärung zufriedengeben, bleibt abzuwarten. Einzelne Szenen der RTL-Show, aber auch deren Kandidaten stehen immer wieder in der Kritik – so auch Claudia Obert, die von ihrer Rivalin Désirée Nick (67) wegen ihres „Sommerhaus der Stars“-Auftritts regelrecht zerrissen wurde. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folgen 1 bis 3), instagram.com/dassommerhausderstars.rtl