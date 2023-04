Wegen falscher Erziehungsmethoden: Giulia Siegel will Eva bei „Kampf der Realitystars“ rausekeln

In Erziehungsfragen versteht „Übermutter“ Giulia Siegel keinen Spaß – eine Lektion, die ihre „Kampf der Realitystars“-Konkurrentin Eva Benetatou auf die harte Tour lernen muss.

Phuket – Erziehungsratgeber gibt es mittlerweile in Hülle und Fülle, doch wer aufs Lesen verzichten möchte, kann sich auch einfach an Giulia Siegel (48) wenden. Die ist nämlich eine „fu**ing Übermutter“, wie sie in Folge 2 von „Kampf der Realitystars“ (mittwochs, 20:15 Uhr bei RTLZWEI) ihrer Konkurrentin Eva Benetatou (31) strengen Blickes verriet. Pech für die 31-Jährige: Mit ihrer Art der Kindererziehung scheint die „Übermutter“ ganz und gar nicht einverstanden zu sein.

Krach kurz nach „Kampf der Realitystars“-Ankunft: Giulia keift Eva an

Wirklich erholsam war das abendliche Zigarettenpäuschen für Eva Benetatou wohl nicht: Genau wie Giulia Siegel stieß die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin erst in Folge 2 (vom 19. April) zu den anderen „Kampf der Realitystars“-Kandidaten, doch noch am Tag der Ankunft krachte sie bereits mit dem zweiten Neuzugang aneinander. Dabei waren die beiden indirekt ein Team: Gemeinsam mussten sie entscheiden, welcher Promi nach der Stunde der Wahrheit seine Sachen packen sollte.

„Ich find‘s richtig schwierig“, gab Eva sich ratlos. Ihrer Mitentscheiderin ging es ähnlich – allerdings nur, weil ihr Gegenüber noch Welpenschutz genoss: „Wärst du zur Wahl, würde ich dich nehmen“, tat Giulia der 31-Jährigen ihre Abneigung schonungslos kund – und servierte ihr prompt die Begründung: „Ich finde es echt schwer, dass du deinem Ex nicht zutraust, mit dem Kinder umzugehen!“ Auch im Einzelinterview kochten die Vorwürfe hoch: „Eva triggert mich sehr, in der Art und Weise, wie sie ihre Erziehung macht“, beschwerte sich Giulia Siegel wütend.

Eva stellt nach Streit mit Giulia bei „Kampf der Realitystars“ klar: Chris sieht Sohn regelmäßig

„Ich glaube, dass Vater und Mutter gleichberechtigt sind“, setzte das Münchner Model ihre Standpauke ungeachtet aller Einwände fort und warf Eva Benetatou nochmals vor, ihren Ex Chris Broy (33) aus dem Familienleben auszuschließen: „Ich habe damit ein Problem, wenn eine Mama dem Papa das Kind vorenthält.“ Doch während sich die „Übermutter“ in Rage redete, behielt Eva einen kühlen Kopf: „Du steigerst dich leider in etwas rein“, versicherte sie ihr und offenbarte, sie habe ihren Ex sogar „angefleht, zu kommen und eine Bindung auszubauen“. Tatsächlich feierten die beiden vergangenes Jahr den Geburtstag ihres Sohnes gemeinsam – trotz Trennung!

„Ich bin eine Übermutter“, lässt Giulia Siegel ihre „Kampf der Realitystars“-Konkurrentin Eva Benetatou unverhohlen wissen – und eröffnet ihr prompt, dass sie die 31-Jährige wegen ihrer Erziehungsmethoden am liebsten aus der Show werfen würde … © Screenshot/RTLZWEI/Kampf der Realitystars

Dass sie mit ihrer Kritik so daneben liegen würde, hatte Giulia Siegel offenbar nicht geahnt: „Bin komplett falsch gelegen“, zeigte sie sich schlussendlich sogar reumütig. Bei Eva Benetatou dürfte sie trotzdem wichtige Sympathiepunkte verspielt haben: „Wer ist Giulia, dass sie dir halt irgendwas sagt? Das ist dein Leben, das ist dein Ding. Und das ziehst du jetzt durch“, motivierte sie sich nach dem Streit selbst. Krach droht auch an anderer Stelle: Zuletzt enthüllte Emmy Russ (23), als einzige „Kampf der Realitystars“-Kandidatin aus einer Chatgruppe ausgeschlossen worden zu sein. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTLZWEI/RTL+; Staffel 4, Folge 2)