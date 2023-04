Rechte fluten Kommentarspalten nach Berliner Tatort

Teilen

Viele Mitglieder der deutschen Rechten waren offenbar ziemlich unzufrieden mit dem neuesten Tatort aus Berlin.

Berlin – Der „Tatort“ ist zweifelsohne ein deutsches Kulturgut. Regelmäßig sitzen jeden Sonntag Familie und Freunde zusammen und schauen, was die Kommissare der jeweiligen Städte diesmal wieder untersuchen müssen. Der letzte Tatort aus Berlin schreckte dabei nicht vor kontroversen Themen zurück. Es war der erste Krimi mit Corinna Harfouch (68) als neue Kommissarin Susanne Bonard. Harfouch ersetzt Meret Becker (54), die zuvor die Hauptsatdt-Hauptkommissarin Nina Rubin verkörperte. An der Seite von Mark Waschke (51) als Ermittler Robert Karow tauchte die Berlinerin in ihrer Auftaktfolge in die Abgründe der rechten Szene ab.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Der Tatort, der aufgrund der Osterfeiertage als Doppelfolge ausgestrahlt wurde, dreht sich um den Todesfall einer Schutzpolizistin. Während zunächst ein Selbstmord im Raum steht, vermutet Neuzugang Bonard schnell Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Ihr Kollege findet das paranoid, doch letztendlich stellt sich heraus: Bonard hatte den richtigen Riecher. Das Thema Rechtsextremismus in der Polizei ist derweil kein ausschließliches TV-Problem: Erst vor wenigen Monaten wurden rechte Chatgruppen bei hessischen Beamten entdeckt und immer wieder gibt es Vermutungen, die deutsche Polizei bekämpfe extremistische Strömungen in ihren Reihen nicht ausreichend.

Die deutsche Rechte ist empört über den Tatort und beschwert sich lautstark im Netz

Die rechte Szene scheint derweil ziemlich aufgebracht über die aktuelle Tatortfolge. Möglicherweise fühlen sich einige Beamte ja ertappt? Auf Twitter beschwerten sich zumindest einige Nutzer, dass der Osterkrimi absolut „realitätsfern“ sei und ausschließlich die „links-grüne Minderheit“ in Deutschland bedienen solle. Andere bemängeln außerdem, dass es ein Unding sei, die öffentlich-rechtlichen Sender und damit auch den Tatort durch „GEZ-Zwangsgebühren“ zu finanzieren.

Viele Mitglieder der deutschen Rechten waren offenbar ziemlich unzufrieden mit dem neuesten Tatort aus Berlin. (Fotomontage) © rbb/Marcus Glahn

Doch es gab auch andere Stimmen zum Tatort. Nicht wenige Social-Media-User sahen die tatsächliche Situation in Deutschland realistisch widergespiegelt: Die Gefahr von rechts — auch in Polizei und Militär — sei nicht zu unterschätzen. Der erste gemeinsame Fall von Bonard und Karow aus Berlin zeige deshalb nur, was in der Bundesrepublik tagtäglich vonstattengehe.