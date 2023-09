Günther Jauch bricht eiserne „Wer wird Millionär?“-Regel

Von: Jonas Erbas

Es gibt Dinge, die hält Günther Jauch von „Wer wird Millionär?“ vorzugsweise fern. Doch hier und da erlaubt sich der RTL-Moderator wohl eine Ausnahme.

Köln – Allzu sehr geht Günther Jauch (67) nicht ins Detail, wenn er auf sein Privatleben angesprochen wird – weder bei „Wer wird Millionär?“ noch in einer der anderen Sendungen, in denen die TV-Legende in ihrer bereits seit Jahrzehnten andauernden Karriere aufgetreten ist. Umso überraschter waren die RTL-Zuschauer wohl, als der 67-Jährige am Dienstagabend (5. September) plötzlich persönlich wurde.

In Plauderlaune: Günther Jauch verquatscht sich mit „Wer wird Millionär?“-Kandidatin

Das Gespräch hatte eigentlich ganz unverfänglich begonnen: Kandidatin Ingrid Redlefsen sollte für 4000 Euro beantworten, was der Orthopäde „erfolgreich behandeln“ könne (a: Schieferknie, b: Betonfuß, c: Kalkschulter, d: Kreiderücken). Bevor die Rentnerin, deren ungewöhnlicher Job Günther Jauch sehr faszinierte, die Frage richtig löste, plauderte sie mit dem „Wer wird Millionär?“-Moderator munter über orthopädische Eingriffe.

„Ich habe ja fast alles, das der Orthopäde behandeln kann, aber das hier habe ich nicht: die Kalkschulter“, erklärte sie und fachsimpelte mit Günther Jauch dann über „neue Kniegelenke“. Das versetzte den RTL-Moderator offenbar in Gesprächslaune: „Ich kenne eine Dame, die hat sich mit 93 Jahren beide Kniegelenke auf einmal gemacht“, so der 67-Jährige. Seine Bekannte fühle sich seitdem „wie ein junges Reh“.

3-Millionen-Special bei „Wer wird Millionär?“ Die Variante von „Wer wird Millionär?“ findet aktuell zum zweiten Mal statt. Die drei Millionen Euro konnte bisher aber noch niemand knacken. Insgesamt gibt es vier Sendungen, in den drei ersten Ausgaben treten die Kandidaten unter „normalen“ Bedingungen an, um sich einen Platz im Finale – in Show vier – zu erspielen.

Günther Jauch grüßte Bekannte bei „Wer wird Millionär?“

Der Mut zu diesem zweifachen Knie-Eingriff hat bei Günther Jauch offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen – und zwar so sehr, dass der „Wer wird Millionär?“-Moderator seine eigenen Regeln prompt über Bord warf: „Die, die ich meine – mit dem jungen Reh – ist eine begeisterte Zuschauerin von ‚Wer wird Millionär?‘. Deswegen: Ich grüße nie jemanden in der Sendung. Hallo, Eva in Israel – du warst gemeint!“, grinste der TV-Liebling verschmitzt in die Kamera.

Das erlebt man nicht alle Tage: Bei „Wer wird Millionär?“ richtete Günther Jauch einen persönlichen Gruß an eine Bekannte © Screenshot/RTL/RTL+/Wer wird Millionär?

Für diesen ungewohnt persönlichen Einblick erntete der gebürtige Münsteraner dann lautstarken Studioapplaus. Parallel dazu musste Günther Jauch im Quotenduell gegen die Kebekus-Geschwister ran – zwischen „Wer wird Millionär?“ und „Wir gegen die!“ gab es dann einen klaren Gewinner. Verwendete Quellen: „Wer wird Millionär?“ (RTL/RTL+; Folge vom 5. September 2023), rtl.de