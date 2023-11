Kandidaten stinksauer: Unfaire „Sommerhaus“-Regel sorgt für Frust

Von: Diane Kofer

Walentina Doronina kann im „Sommerhaus der Stars“ nicht mehr für Ärger sorgen. Zufrieden sind die Promis trotzdem nicht: Sie meckern wegen einer unfairen Regel.

Bocholt – Am 31. Oktober 2023 läuft eine neue Folge „Das Sommerhaus der Stars“ und dort geht es nach dem Gewalteklat und dem Rauswurf von Walentina Doronina (23), ihrem Freund Can Kaplan (27) sowie Luigi „Gigi“ Birofio (24) und seiner Partnerin Dana Feist (26) gemächlich zu. Die Promis sind nahezu handzahm und in der Villa herrscht Harmonie pur. Eine Sache stört die Paare dann aber doch – und das hat etwas mit den „Sommerhaus“-Regeln zu tun. Auch Ex-Kandidat Eric Sindermann (35) schießt im Gespräch mit IPPEN.MEDIA gegen die Produktion.

Vorteil für Serkan und Samira: „Sommerhaus“-Stars schmollen wegen „unfairer“ Bedingungen

Nach der Eskalation am Lagerfeuer samt Attacke von Gigi Birofio auf Can Kaplan und Walentina Doronina hatte die „Sommerhaus der Stars“-Produktion Konsequenzen gezogen und beide Paare auf einmal rausgeworfen. Daraufhin war klar: Es ist Zeit für Ersatz. Der kommt in der neuen Folge auch direkt: Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) beziehen das Bocholter Promidomizil und verschaffen sich direkt Eindruck. Das „Bachelor in Paradise“-Paar kann direkt ein Spiel für sich entscheiden – und ist damit vorerst vorm Rauswurf geschützt.

Bei ihren Kollegen kommt das nicht wirklich gut an. Vor allem Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) sind stinksauer. „Serkan und Samira sind fitter, die sind frisch rein. Die haben volle Power“, merkt der „Temptation Island V.I.P.“-Star an. Seine Freundin sieht sogar einen klaren Vorteil für die Nachzügler. „Ich finde es halt schon hart unfair, für alle, die tagelang durch die Kacke gehen mussten. Dann nervt es absolut, dass ein Paar reinkommt, das ein paar Stunden anwesend ist und direkt das erste Spiel gewinnt“, meckert sie.

Diese Promipaare bildeten den Start-Cast von „Das Sommerhaus der Stars“ 2023 Neben Pia Tillmann (35) und Partner Zico Banach (32) und Schlagerstar Tim Toupet (51) und Freundin Carina sind diese weiteren sechs Promi-Paare beim Sommerhaus 2023 auf RTL zu sehen: Unternehmerin Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (24) sowie das Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23). Letztere waren 2022 bei „Temptation Island V.I.P.“ dabei. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil, doch Verführerin Vanessa hat Aleks den Kopf verdreht. Resultat: Sie gingen als neues Paar gemeinsam aus der Show. Auch mit dabei: Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic, Ex-„GZSZ“-Schauspieler und Dschungelcamp-Star Eric Stehfest (33) und seine Frau Edith (28), Reality-Darsteller Maurice Dziwak (23) und Ricarda „Ricky“ Raatz (29) sowie „Promi Big Brother“-Kandidatin Walentina Doronina (23) und Can Kaplan.

Nachzügler-Diskussion: Ex-Kandidat Eric Sindermann schießt gegen Produktion

Ärgern sich die Promis nur, weil sie selbst nicht an die Leistung von Serkan und Samira herankommen konnten, oder geht es im „Sommerhaus“ wirklich unfair zu? Ex-Kandidat Eric Sindermann betont gegenüber IPPEN.MEDIA: Er kann den Ärger nachvollziehen. „Ich finde es generell sehr unfair, wenn man sich zehn Tage abrackert, alles gibt und ein neues Pärchen hat dann die Chance, mit 120 Prozent, weil sie noch gar nichts gemacht haben, die Spiele zu gewinnen“, hält er fest. Von der Produktion fordert er Konsequenzen: „Von diesem Modell muss irgendwann einmal abgesehen werden.“

Serkan Yavuz (links) und Samira Klampfl sind als Nachzügler ins „Sommerhaus der Stars“ eingezogen und haben direkt eine Challenge gewonnen. Unfair – wie unter anderem Vanessa Nwattu (rechts) findet. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Für den früheren Profihandballer hat das nichts mit Neid oder Missgunst zu tun – es geht ihm einfach ums Prinzip. „Die können mit vollen Kräften reingehen – und dementsprechend verstehe ich total, dass die anderen sauer sind“, stellt er abschließend klar. Trotz allem lohnt sich die körperliche Anstrengung in der Realityshow für viele Teilnehmer sehr. Eine Expertin verrät, wie viel Geld den Stars nach dem „Sommerhaus“-Aufenthalt winkt. Verwendete Quellen: „Sommerhaus der Stars“-Folge vom 31. Oktober 2023, IPPEN.MEDIA-Interview vom 31. Oktober 2023