Einfach überklebt: Outfit von Sven Hannawald entspricht nicht den Regeln des ZDF-Fernsehgartens

Im ZDF-Fernsehgarten wurde es am vergangenen Sonntag sportlich. Dabei zog vor allem der ehemalige Skispringer Sven Hannawald mit seinem Outfit allerlei Aufmerksamkeit auf sich. Ganz zum Ärger des ZDF, denn Hannawalds Outfit entsprach nicht den Regeln des Senders.

Mainz-Lerchenberg - Am vergangenen Sonntag wurde es im ZDF-Fernsehgarten sportlich. Unter dem Motto „Nur die Harten kommen in den Garten“ begrüßten Moderatorin und Gastgeberin Andrea Kiewel (58) sowie Co-Moderator Elmar Paulke (53) ihre Gäste aus der Sportwelt.

Zu den „Garten-Games“ im Fernsehgarten auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßten die beiden neben der Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (42) auch die Turner Philipp Boy (35) und Fabian Hambüchen (35), Fußballer David Odonkor (39) und die Skiprofis Evi Sachenbacher-Stehle (42) und Sven Hannawald (48). Dabei entsprach Hannawalds Outfit nicht ganz den Richtlinien des ZDF-Fernsehgartens.

Sven Hannawald muss Logo abkleben: „Ich habe zwei linke Hände“

In zwei Dreierteams aufgeteilt, mussten die Sportprofis in vier Challenges im ZDF-Fernsehgarten gegeneinander antreten, alles natürlich für den guten Zweck. Hannawald, ehemaliger Skispringer und Olympiasieger, trug für die „Garten Games“ ein sportlich weißes Shirt, kombiniert mit einer kurzen schwarzen Hose. So weit, so gut. Wäre da nicht das schwarze Adidas-Logo gewesen, das die Brust des Skistars zierte und welches nur notdürftig mit Klebeband abgedeckt wurde.

Im ZDF-Fernsehgarten wurde es am vergangenen Sonntag sportlich. Dabei zog vor allem der ehemalige Skispringer Sven Hannawald mit seinem Outfit allerlei Aufmerksamkeit auf sich. © ZDF

„Ich finde auch diesen Versuch des ZDF, das Adidas-Zeichen zuzukleben, ganz entzückend“, gab Moderatorin Kiewel direkt zum Besten, da die Spitze des Logos noch zu sehen war. „Das war ich. Ich habe zwei linke Hände“, versuchte Hannawald derweil den halbherzigen Versuch des verdeckten Logos zu erklären.

Verstoß gegen Compliance-Regeln des ZDF

Ungewollte Werbung für eine Sportmarke – genau das, hatte das ZDF vermeiden wollen. Denn Markenlogos entsprechen nicht den Compliance-Regeln des Mainzer Fernsehsenders. Und ohne die namentliche Nennung vonseiten Andrea Kiewels, wäre dem Zuschauer Hannawalds Abklebe-Versuch vielleicht sogar entgangen. Aber so bekamen auch die Zuschauer zu Hause den Verstoß mit und scherzten bereits in den sozialen Medien: „Kiwi hat Adidas gesagt.“

Bereits 2019 war es zu einem ähnlichen Problem mit Sänger Pietro Lombardi (31) gekommen. Das ZDF verlangte, dass der Musiker ohne seine Kappe, die ein Logo zierte, im ZDF-Fernsehgarten auftreten sollte. Lombardi willigte jedoch nicht ein und verzichtete auf einen Auftritt. Zum Glück war Hannawald kompromissbereiter.

Bereits 2019 war es zu einem ähnlichen Problem mit Sänger Pietro Lombardi (31) gekommen. Das ZDF verlangte, dass der Musiker ohne seine Kappe, die ein Logo zierte, im ZDF-Fernsehgarten auftreten sollte. Lombardi willigte jedoch nicht ein und verzichtete auf einen Auftritt. Zum Glück war Hannawald kompromissbereiter.