„Hast Du den nicht rausgetan?“: Metalldetektor piepst bei Carmen Geiss unterhalb der Gürtellinie

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

In der neuen Folge von „Die Geissens“ wird es für Carmen ziemlich peinlich. Denn ein Metalldetektor schlägt bei ihrem Hinterteil plötzlich an.

Dubai – Wenn die Geissens um Robert (59) und Carmen Geiss (57) eins können, dann ist es über sich selbst lachen. Schließlich erleben die millionenschweren Wahl-Monegassen in ihrer RTLZWEI-Show stets skurrile Momente und bleiben auch vom einen oder anderen Patzer nicht verschont. Für Carmen Geiss kam es bei einer Einkaufstour wegen eines Metalldetektors nun zu einem etwas peinlichen Erlebnis.

Bei Shoppingtour in Dubai: Robert Geiss ärgert Carmen mit Metalldetektor

Seit dem 02. Januar zeigt RTLZWEI montags die neue Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ und begleitet Robert und Co. bei ihren Riesen um die Welt. An urkomischen Missgeschicken wird dabei nicht gespart: Zuerst brachte Carmen ihren Gatten mit einem Streich zu Fall, dann sorgte Davina Geiss (19) beim missglückten Vorlesen einer Speisekarte für Gelächter und nun treibt es ihrer Mama die Schamesröte ins Gesicht.

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

Bei einer Shoppingtour für die neue Wohnung in Dubai machen die Geissens in der neuesten Folge (läuft am 13. März um 20:15 Uhr) in einem Elektronikgeschäft Halt. Schelmisch wie er ist, kann es sich Robert nicht verkneifen, Carmen mit einem Metalldetektor zu ärgern und als er das Gerät an ihr Hinterteil hält, piept es plötzlich laut. Nanu, was verbirgt die „Jetset“-Interpretin denn da?

Roberts Konkurrenz: So viel Geld haben die reichsten Promis George Lucas: 10 Milliarden Euro Steven Spielberg: 8 Milliarden Euro Kanye West: 4 Milliarden Euro Oprah Winfrey: 3,5 Milliarden Euro



Jami Gertz: 3 Milliarden Euro (Quelle: celebritynetworth.com)

„Ist ja peinlich“: Metalldetektor piepst bei Carmen Geiss in der Po-Region

Carmen fühlt sich von dem Piepton sichtlich ertappt und muss laut lachen. „Lass mich in Ruhe“, bittet sie ihren Mann, doch dem ist die ungewöhnliche Stelle, an dem das Gerät angeschlagen hat, nicht entgangen. „Was ist das? Hast du den nicht rausgetan?“, fragt er amüsiert, „Mein Gott Frau, ist ja peinlich.“ Was genau er damit meint, verrät der Unternehmer nicht.

Na, hoppla: Als Robert Geiss seine Ehefrau Carmen mit einem Metalldetektor untersucht, piepst das Gerät plötzlich – als er es an ihre Kehrseite hält. © Screenshot/RTL+/Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie/Folge vom 13. März 2023 (Fotomontage)

Gut möglich, dass das Piepen einfach nur von Carmens Hosenknopf oder Gürtel ausgelöst wurde – oder eben auch nicht. Bei aller Offenheit und detaillierter Schilderungen über ihren Alltag als Eheleute wird das Millionärspaar dieses intime Geheimnis aber bestimmt für sich behalten. Weil es so aussieht, als könne sie ihren eigenen Namen nicht schreiben, sorgte Carmen Geiss im Netz zuletzt für viele Lacher. Verwendete Quellen: RTL+/Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie/Folge vom 13. März 2023, celebritynetworth.com