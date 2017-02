Regisseur Fischerauer: Fernsehen von heute ist nicht mehr meins

München - Regisseur Bernd Fischeraue kehrt mit bald 74 Jahren dem Fernsehen den Rücken, statt Drehbücher schreibt er Romane. Und das ziemlich gut. Er erklärt warum.

Für „Liebe und weitere Katastrophen“ gab’s den Bambi, für die Kultserie „Die Wiesingers“, „Der Salzbaron“ und „Regina auf den Stufen“ internationale Lobeshymnen. Regisseur Bernd Fischerauer hatte sie alle vor der Kamera: Senta Berger, Gustl Bayrhammer, Gaby Dohm, Friedrich von Thun, Alexander Held – die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Kein deutscher oder österreichischer Star, der nicht mit ihm gedreht oder gespielt hat. Fischerauer, gebürtiger Grazer und langjähriger Wiener, lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in München. Seit 2009 ist er mit der Schauspielerin Rita Russek (Wilsberg) verheiratet. Jetzt, mit bald 74 Jahren, kehrt er dem Fernsehen den Rücken, statt Drehbücher schreibt er Romane. Und das ziemlich gut.

Burli hat er seinen Belletristik-Erstling getauft. Ein klares, wunderbares Buch über die Kindheit und Jugend des lebenslustigen Adolf, genannt Burli, in Graz nach dem Zweiten Weltkrieg, Mitte der 50er-Jahre. Konservative, rigide, prüde Jahre, in denen Erwachsene nicht wussten, wie sie mit der schrecklichen Vergangenheit leben sollten und die Kinder sich nicht trauten, zu fragen. Aufklärung, Aufarbeitung hat nie stattgefunden, selbst Fischerauers Lehrer waren „bis auf zwei“ Altnazis. „Das ist doch eine totgeschwiegene Zeit“, sagt Fischerauer im Gespräch mit der tz. „Mich hat diese Zeit immer fasziniert, aber geredet hat niemand darüber.“

Auch Fischerauer hat ein Thema, über das er ­lieber nicht redet: Seine Krankheit. „Sie sehen ja, wie ich früher ausgesehen habe und jetzt“, sagt er und fährt sich über den kahlen Kopf. Die Krebstherapie hat er in seinem zweiten Buch mitverarbeitet. Auch das ist schon fertig, gerade im Lektorat.

Trotzdem: Am Samstag wird Fischerauer sein Buch Burli persönlich vorstellen. In München, im Lustspielhaus, lässt er seinen von ihm sehr geschätzten Kollegen ­Johannes Silberschneider lesen. In Wien, vor wenigen Tagen, war es Peter ­Simonischek („Ich bin sein Trauzeuge“). Fischerauer lässt lesen – auch, weil er, als er die Lesungen geplant hat, sehr krank war und es sich nicht zugetraut hätte. „Ich wusste nicht, ob ich noch die Kraft haben würde.“

Diszipliniert hat er trotzdem weitergeschrieben. „Mir macht es großen Spaß, und vor allem redet mir niemand rein.“ Ist ­Fischerauer der Burli? „In manchen Zügen, ja. Aber eine Autobiografie ist es auf keinen Fall geworden.“ Wie hat er seine Kindheit erlebt? Freiheit? „Die gab es nicht. Damals war nichts erlaubt, amerikanische Filme sowieso schon gleich gar nicht. Das Einzige, was ich sehen durfte, war Strafbataillon 999.“

Und heute? Wird es jemals wieder einen Fischerauer-Film geben? Eher nicht. In Zeiten von Billig-Serien, Sparmaßnahmen und Dauerkrimisendungen sieht er seinen Platz nicht mehr. „Wir warten doch alle sehnsüchtig darauf, dass Vaterstetten einen eigenen Kommissar bekommt, oder“, fragt er und lacht laut und herzlich.

Maria Zsolnay