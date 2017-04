Regisseur über München-Tatort: „Der Film geht an die Substanz“

Philip Koch im Interview

+ © BR/Hagen Keller „Niemand kennt Batic und Leitmayr besser als Miro Nemec und Udo Wachtveitl“, sagt Regisseur Philip Koch (M.,34) © BR/Hagen Keller

München - Am Sonntag greift der Münchner Tatort einen früheren Fall auf, in dem ein Familienvater ohne Motiv erstochen wurde. Auch die Kommissare Batic und Leitmayr kommen dabei an ihre Grenzen - wie der Regisseur über sein Tatort-Debüt verrät.