Barbara Schöneberger erzählt von denkwürdigem Dialog mit Günther Jauch: „Dafür bin ich zu alt und zu reich“

Von: Diane Kofer

Günther Jauch hatte bis 2015 eine Talkshow in der ARD. Seine Kollegin Barbara Schöneberger verrät aber: Das Arbeitspensum war dem Moderator zu viel.

Hamburg – Günther Jauch (67) ist in der deutschen TV-Landschaft bekannt wie kaum ein anderer. Der Moderator ist nicht nur durch seine „Wer wird Millionär?“-Auftritte Kult, sondern auch das Gesicht zahlreicher anderer Sendungen. So führte er auch viele Jahre durch eine eigene Talkshow in der ARD. Barbara Schöneberger (49) weiß aber: Der Polittalk hat ihrem Freund und Kollegen zu schaffen gemacht. Sie erinnert sich an einen denkwürdigen Dialog mit Günther Jauch.

Schöneberger warnt Caren Miosga vor Talkshow-Arbeitspensum und zieht Jauch-Vergleich

Am 8. Dezember 2023 begrüßt Barbara Schöneberger unter anderem Caren Miosga (54) in der „NDR Talkshow“. Die ehemalige „Tagesthemen“-Sprecherin wird ab Januar durch ihre eigene Polit-Talkshow in der ARD führen – „Caren Miosga“. Dass sie nach der Ausstrahlung am Sonntagabend Feierabend haben wird, davon soll sie laut den NDR-Hosts aber gar nicht erst ausgehen. „Du wirst sonntags senden und gibst dich noch der Illusion hin, dass du Montag, Dienstag Wochenende hast“, so Hubertus Meyer-Burckhardt. Das bringt ihn auf ein Gespräch mit Barbara Schöneberger, die von Günther Jauchs Erfahrungen berichtet hat.

Auch der Kultmoderator habe ein hohes Arbeitspensum akzeptieren müssen. „Der hat darunter gelitten“, erinnert sich Barbara Schöneberger an einen Dialog zurück. „Dass er immer alles lesen und alles wissen muss?“, fragt Caren Miosga, die offenbar genau weiß, wovon der TV-Kollege gesprochen hat. Barbara Schöneberger gibt daraufhin einen Gesprächsfetzen wieder. „‚Irgendwann‘, hat er gesagt, ‚habe ich mir gedacht: Dafür bin ich zu alt‘ – und dann hat er eine Pause gemacht: ‚und zu reich.‘“

„Günther Jauch“ „Günther Jauch“ war eine Talkshow in der ARD, in der Gastgeber Günther Jauch mit seinen Gästen über politische und gesellschaftlich relevante Themen diskutierte. Nach dem Ende der wöchentlich ausgestrahlten Sendung im November 2015 war mit „Anne Will“ ein Folgeformat für 2016 gefunden. Ab Januar 2024 tritt Caren Miosga mit der gleichnamigen Show die Nachfolge an.

Für „Wer wird Millionär?“ ist Günther Jauch längst nicht „zu alt“

Wie Caren Miosga in der „NDR Talkshow“ bestätigt, stehen ihr als Gastgeberin der politischen Talkrunde schon bald Sieben-Tage-Arbeitswochen bevor. Günther Jauch hat diesen harten Alltag mit dem Ende seiner Talkshow 2015 hinter sich gebracht. Doch auch jetzt ist der Moderator nach wie vor schwer beschäftigt. Am 9. Dezember 2023 ist er beispielsweise in einer neuen Folge „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ auf RTL zu sehen.

Barbara Schöneberger erinnert sich in der „NDR Talkshow“ an ein Gespräch mit Günther Jauch über dessen eigene Talkshow zurück. Der Moderator hatte unter dem Arbeitspensum „gelitten“. © Imago/ Revierfoto; Screenshot: „NDR Talkshow“/ NDR (Fotomontage)

Auch für „Wer wird Millionär?“ fühlt sich der TV-Star wohl weder zu alt noch zu reich. Immerhin denkt er zurzeit noch nicht über die Rente nach. Unter diesen Umständen würde Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ aber dennoch einen Schlussstrich ziehen. Verwendete Quellen: „NDR Talkshow“ (Folge vom 8. Dezember 2023)