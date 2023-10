Reichsbürger-Spruch bei „Schlag den Star“: Jetzt reagiert ProSieben auf die Entgleisung

In der letzten „Schlag den Star“-Folge sorgte Kommentator Ron Ringguth für einen Eklat. Nun äußert sich ein Sendersprecher zu dem Fehltritt.

Köln – Comedian gegen Comedian: Bei „Schlag den Star“ traten am vergangenen Samstagabend Michael Mittermeier (57) und Olaf Schubert (55) gegeneinander an. Allzu spannend war das von Elton (52) moderierte Duell jedoch nicht, da Schubert ein Spiel nach dem anderen gewann und sich schnell als Favorit herauskristallisierte. Für Aufsehen sorgte in der ProSieben-TV-Nacht tatsächlich ein anderer: Kommentator Ron Ringguth (57).

„Schlag den Star“: Kommentator schockt mit Reichsbürger-Satz

Bei Spiel 12 vergriff sich der Reporter deutlich im Ton. Das Ziel des Matchball-Spiels „Tisch schnipsen“ war es, eine Scheibe über mehrere Tische hinweg zu schnipsen. Wer seinen Stein als erster auf dem letzten Tisch platzieren konnte, entschied das Spiel für sich. Die Spielbereiche wurde mit einer blauen sowie einer roten Flagge markiert. So weit, so gut. Doch an einem Punkt ließ Ringguth einen unpassenden Kommentar fallen, als er über eine Spielsituation sprach: „Da, wo die kleine sächsische Reichsbürger-Flagge steht!“ Dabei bezog er sich auf den aus Sachsen stammenden Olaf Schubert.

Elton reagierte geschockt und hakte nach: „Hast du das gerade gesagt?“ Schubert hatte den Kommentar nicht richtig mitbekommen und wollte wissen: „Hä? Was hat der gesagt?“ Ringguth wiederum versuchte, die Aussage herunterzuspielen: „Das war ein Scherz.“

ProSieben-Sendersprecher zur „Schlag den Star“-Entgleisung

Doch der Moderator ahnte, dass der heikle Satz böse Folgen haben würde. „Du weißt doch, wie man hier auf Scherze reagiert“, zeigte sich Elton erschrocken. „Oh Gott, was macht Twitter?“ Mit seiner nervösen Reaktion sollte der Entertainer Recht behalten: Auf X hagelte es Kritik für Ron Ringguth. Das könnte die letzte Sendung von Ron gewesen sein, oder?“, twitterte ein User. Ein anderer schrieb: „Ron hat mal eben auf einen Schlag alle Ostdeutschen gedisst.“

Mit einer eigentlich nicht böse gemeinten Aussage sorgte Ron Ringguth bei „Schlag den Star“ für großen Ärger © Screenshot/Instagram/Ron Ringguth & ProSieben/Willi Weber

Mittlerweile hat auch ProSieben auf den Fauxpas reagiert. „Nicht jeder live gesprochene Satz eines Kommentators löst Jubelstürme aus. Diesen Satz hätte er sich gerne sparen dürfen“, sagte ein Sprecher gegenüber Bild. Es bleibt abzuwarten, ob der Sender Konsequenzen aus dem Vorfall zieht. Im Quotenduell musste sich „Schlag den Star“ genau wie „Denn sie wissen nicht, was passiert“ dann einem Film geschlagen geben, der bereits zigfach im TV lief. Verwendete Quellen: „Schlag den Star“ (ProSieben, Folge vom 30.09.23), bild.de, X