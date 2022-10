„Goodbye Deutschland“-Star Manu Reimann bricht bei Familientreffen plötzlich in Tränen aus

Von: Julia Hanigk

Zuwachs bei Familie Reimann, die durch die Vox-Show „Goodbye Deutschland“ berühmt wurden. Reimann-Tochter Janina hat ihre Tochter zur Welt gebracht. Während des Familienbesuchs fließen bei Manu die Tränen.

Portland – Die Reimanns, Manuela und Konny, sind eine der bekanntesten Auswandererfamilien, die mit „Goodbye Deutschland“ das Glück suchten und fanden. In den aktuellen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns“ besuchen sie ihre Familie innerhalb ihrer Wahlheimat USA. Dafür geht es für Manu von Hawaii nach Portland, wo sie einige Tränchen vergießt.

Manu Reimann sieht ihre Enkelkinder nur alle sechs Monate

Reimann-Tochter Janina lebt mit ihrer Familie, Mann Coleman und zwei Kindern im Nordwesten der USA am Hood River. Tochter Isla Elizabeth kam gerade erst auf die Welt – ein Grund für die frisch gebackene Oma Manu, ihrer Familie so bald wie möglich wieder einen Besuch abzustatten.

Ihre Enkelkinder sieht die Auswanderin nur alle sechs Monate, gemeinsam Zeit genießt sie daher immer sehr. So stimmt Manu Reimann das Wiedersehen emotional. Gerührt begrüßt sie das neue Familienmitglied und deren großen Bruder Charlie, der anfangs aber noch etwas auf Abstand geht. Der „Goodbye Deutschland“-Star erklärt mit Tränen in den Augen vor den Kameras: „Charlie ist eigentlich immer schüchtern, immer wenn ich hier bin, wenn ich ganz frisch ankomme. [...] Dann dauert es halt ein paar Minuten, dann taut er auf und dann kommt er zu mir und ruft: ‚Oma!‘ und nimmt mich in den Arm.“

Feuerdrama bei Janina Reimann – sie mussten ihr Haus verlassen Im Nordwesten der USA, wo Janina Reimann mit ihrer Familie wohnt, brennt aktuell der Wald. Das Feuer breitete sich immer weiter aus und reicht nun bis an ihren Heimatort Hood River heran. Auf Instagram zeigte die 35-Jährige eine Rauchwolke, die über dem angrenzenden Wald schwebt; die Warnstufe 2 rät Anwohnern, sich für eine Evakuierung vorzubereiten. Mit dem Nötigsten verließ die Familie daher ihr Familiendomizil.

Manu Reimann wischt sich die Tränen weg: Sie vermisst die gemeinsame Familienzeit

Konny blieb währenddessen in Hawaii und kaufte mehrere Palmen: „Man soll Bäume pflanzen, wenn man Kinder kriegt“, wusste er. Manu geht die Situation dagegen immer noch nahe. Sie wischt sich die Tränen aus den Augen und sagt: „Man hat ja nur ein paar Tage und dann reist man schon wieder ab“.

Die Reimanns verrieten kürzlich auch, dass sie abseits der Kameras gerne auf Badekleidung verzichten. „Normalerweise keine Badehose“, erzählten sie. Verwendete Quellen: Kabel1/Willkommen bei den Reimanns/Folge 16.10.22