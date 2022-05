„Die richtige für mein ganzes Leben“: Justin und Steffi von Bauer sucht Frau ziehen zusammen

„Bauer sucht Frau international“ neigt sich am Montagabend, 16. Mai, dem Ende zu. Und so mancher Landwirt hat tatsächlich die Liebe gefunden. So auch Justin, der sich Hals über Kopf in Steffi verguckt hat!

Elsass, Frankreich - Seit der Hofwoche von Justin und Steffi sind einige Monate vergangen. Die beiden „Bauer sucht Frau“-Kandidaten (alle News auf der Themenseite) sind noch immer glücklich zusammen und wagen nun den nächsten Schritt: Die Österreicherin zieht zu ihrem Liebsten nach Frankreich.

„Bauer sucht Frau international“: Steffi wagt einen Neuanfang im Elsass

Steffi hat ihr Leben in wenigen Kisten verstaut und die müssen nun im gemeinsamen Heim wieder ausgepackt werden. „Es ist so, natürlich habe ich mein Leben in Österreich aufgegeben“, erklärt Steffi. Doch für ihren Justin war sie bereit, noch einmal von vorne anzufangen. „Es fühlt sich einfach so richtig an“, schwärmt die TV-Kandidatin.

Auch Justin weiß, was Steffi für ihn aufgegeben hat. Für ihn ist das ein wichtiges Zeichen. „Für mich heißt das, sie ist die richtige für mein ganzes Leben“, ist der Ackerbauer überzeugt. Ihm ist ganz wichtig, dass sich Steffi bei ihm wohlfühlt. Deswegen darf sie auch ihre Engelchen und Quietscheenten in der Wohnung aufstellen - „sie kann alles machen, was sie will!“

Justins Eltern nehmen Steffi herzlich in Empfang

Auch Justins Eltern, mit denen er gemeinsam auf dem Hof lebt, sind von seiner Damenwahl begeistert. „Seit du bei Justin bist, ist er viel strahlender“, freut sich dessen Mutter. Steffi wird herzlich willkommen geheißen und die Mutter des „Bauer sucht Frau“-Kandidaten (alle Teilnehmer im Überblick) betont: Sie sei jetzt wie eine Tochter für sie.

Zuvor war auch Maureen auf dem Hof von Justin. Doch die schickte der „Bauer sucht“-Frau Kandidat frühzeitig nach Hause. Ihm war klar, dass nur Steffi für ihn infrage kommt.