Riesen-Patzer bei „Wer wird Millionär?“: Günther Jauch verplappert sich bei 16.000-Euro-Frage

Von: Sarah Wolzen

Günther Jauch leistet sich bei „Wer wird Millionär?“ einen folgenschweren Fauxpas. Ohne es zu merken, verrät er seiner Kandidatin die richtige Antwort auf die 16.000-Euro-Frage.

Köln - Seit 1999 moderiert Günther Jauch die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ Doch so einen Schnitzer hat sich er sich bisher noch nicht geleistet. Aus Versehen bringt er seine Kandidatin auf die richtige Antwort und verhilft ihr so zu 16.000 Euro.

„Wer wird Millionär?“-Kandidatin bräuchte eigentlich einen Joker

Es ist 3-Millionen-Woche bei „Wer wird Millionär?“ Von Montag bis Freitag können sich die Kandidaten für das große Finale qualifizieren. Wer es über die 16.000-Euro-Hürde schafft, kann am Freitag um sage und schreibe 3 Millionen spielen. Auch Sabine Weisel versucht am Donnerstagabend (5.1.2023) ihr Glück und kann sich über unerwartete Hilfestellung von Günther Jauch freuen.

Kandidatin Sabine Weisel kann es kaum glauben: Günther Jauch hilft ihr bei der 16.000-Euro-Frage und merkt es nicht einmal © RTL+

Bei der 16.000-Euro-Frage will der wissen: „Was ist in Eduard Mörikes Frühlingsgedicht ‚Er ist’s‘ von fern zu hören?“ Als Antwortmöglichkeiten stehen zur Wahl: A: sanfte Klaviermusik; B: heftiger Paukenschlag; C: leiser Harfenton; D: zehnminütiges Gitarrensolo.

Günther Jauch hilft „Wer wird Millionär“-Kandidatin und merkt es nicht einmal

„Ich habe eine Vermutung“, beginnt Kandidatin Sabine Weisel, scheint sich jedoch nicht sicher zu sein. Doch bevor sie zum Joker greifen kann, unterbricht Günther Jauch sie und fängt an, den Klassiker zu rezitieren. Vor der wichtigen Stelle hört er auf- „mehr sag ich nicht“, so der „Wer wird Millionär“-Moderator. Doch er hat bereits genug gesagt.

„Er ist‘s“ von Eduard Mörike Frühling lässt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen.

- Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bist‘s!

Dich hab ich vernommen!

Denn Sabine Weisel entscheidet sich sofort für die richtige Antwort C. „Wieso?“, will Jauch ganz perplex wissen. „Weil das vom Reim her passt“, erklärt ihm seine Kandidatin. Der wird sich schlagartig seines Fehlers bewusst. „Da habe ich mir wohl selber ins Knie geschossen“, so der 66-Jährige. Da bleibt ihm wohl nur noch Schadensbegrenzung: „Ich stelle ab jetzt jede Unterstützung ihrer Person hier nachhaltig ein!“

Am Ende verlässt Sabine Weisel das Studio mit 32.000 Euro und kann am Freitagabend im großen Finale der „Wer wird Millionär“-Spezialwoche um 3 Millionen Euro kämpfen. So wie Kandidat Ciamak Djamchidi, der entsetzte Günther Jauch damit, wie er seine Joker verschleuderte. „Sie bemühen sich nicht mal“, beschwerte sich dieser. Verwendete Quellen: RTL+