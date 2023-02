„Bin schon blau“: Geissens stürzen bei Weinprobe total ab

Von: Lukas Einkammerer

Die Geissens haben einen teuren Lifestyle und lassen es gerne so richtig krachen. Bei einer Weinverkostung in der Slowakei fließt der Alkohol in Strömen – vor allem bei Carmen.

Slowakei – Waren sie anfänglich nur eine von vielen Auswanderer-Familien bei „Goodbye Deutschland“ sind die Geissens um Robert (59) und Carmen (57) Geiss aus der Fernsehlandschaft heute nicht mehr wegzudenken. In ihrer eigenen, erfolgreichen RTLZWEI-Sendung öffnen sie die goldenen Pforten in ihr Leben im Luxus und zeigen, welche Alltagsfreuden man sich mit mehreren Millionen auf dem Konto gönnen kann. Bei einem solchen Reichtum ist es auch kein Wunder, dass die vier TV-Stars gerne mal die Korken knallen lassen – vielleicht sogar ein bisschen zu sehr.

„Danach fangen wir das Singen an“: Weinprobe von den Geissens nimmt überhand

Seit dem 2. Januar zeigt RTL ZWEI wöchentlich neue Folgen von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ und begleitet Multimillionär Robert Geiss und seine Familie bei exquisiten Reisen um die Welt. Zuerst besichtigten die vier in London die ehemalige Wohnung von Lady Di und shoppten im Fetisch-Laden, in Saint-Tropez ging es dann bei der Renovierung der Sommervilla gewohnt chaotisch zu. Das nächste Reiseziel der Geissens ist die Slowakei, wo sie als echte Megastars gelten und als Gäste von Wirtschaftsminister Richard Sulík eingeladen wurden – ein Meilenstein, den es natürlich gebührend zu feiern gilt.

Als Gäste eines Politikers in ein fremdes Land zu reisen – mit einer solchen Ehre dürfen sich bestimmt nicht viele Promis schmücken. Nachdem sie bei ihrer Ankunft von Scharen an Fans belagert wurden, steht in der neuesten Geissens-Folge für Robert, Carmen, Davina (19) und Shania (18) in der Slowakei nun eine Weinprobe auf der Tagesordnung. Vor allem Carmen ist dabei ganz in ihrem Element und ist bei den vielen verschiedenen Sorten und Geschmäckern völlig aus dem Häuschen. „Danach fangen wir das Singen an“, blickt Robert dem alkoholhaltigen Nachmittag entgegen.

„Ist mir ein großes Vergnügen“: Carmen Geiss bei Weinprobe vor laufender Kamera betrunken

Rauschende Feste gehören für die Geissens so zum Leben wie Privatjets, Kaviar und Jachten – und auch in der gemütlichen Runde im Weinkeller lassen die TV-Legenden es richtig krachen. „Es ist mir ein großes Vergnügen, ich glaube, ich bin schon blau“, lacht Carmen Geiss und drückt Sommelier Peter sichtlich angetrunken einen Schmatzer auf die Wange. „Der ist auch gut“, feiert sie den nächsten Tropfen und trägt ihn prompt auf die stetig wachsende Kaufliste ein. „Carmen hat ihre Liste gemacht. Sie weiß zwar nicht mehr, was draufsteht, macht aber nichts“, zeigt sich Robert sichtlich amüsiert von der Wein-Eskapade seiner Frau.

Dass Robert und Co. einen teuren Geschmack haben und sich vor allem nicht davor scheuen, sich vor laufenden Kameras von ihrer feierwütigen Seite zu zeigen, beweisen der Unternehmer und seine Damen in der neuesten Folge ihrer Show aufs neue. Wie die Weinverkostung ausgeht, erfahren Zuschauer am Montag (20. Februar) um 20:15 bei RTLZWEI – vorab ist die Episode aber schon in der Mediathek bei RTL+ verfügbar. Indessen beleidigte Robert Geiss seine Frau Carmen, weil sie zu viel isst. Verwendete Quellen: RTL+/Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie/Folge vom 20. Februar 2023, rtl.de, celebritynetworth.com