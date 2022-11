Vermögen von Robert und Carmen: So reich sind die Geissens wirklich

Von: Katja Becher

Robert und Carmen Geiss zählen zu den beliebtesten TV-Stars Deutschlands. Dass die Familie reich ist, können die Zuschauer im Fernsehen sehen – doch wie hoch ist das Vermögen der Geissens wirklich?

Schon seit 2011 zeigt RTLZWEI das Luxusleben der Millionärsfamilie Geiss regelmäßig im TV. Auch Jahre später begeistern Carmen und Robert mit „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ immer noch ihre Fans. Während am Anfang hauptsächlich das Ehepaar vor den Kameras zu sehen war, rücken auch ihre beiden Töchter Shania und Davina immer mehr in den Fokus. Doch wie finanzieren die vier Geissens eigentlich ihr spektakuläres Jetset-Leben – und wie wurde die Familie so reich?

Millionärsfamilie auf RTLZWEI: Wie hoch ist das Vermögen der Geissens?

Wie hoch das Vermögen der Geissens genau ist, bleibt bis heute ein großes Geheimnis, berichtet MANNHEIM24. Davon, dass die Wahl-Monegassen jedoch ordentlich was auf dem Konto haben dürften, können sich die Zuschauer aber regelmäßig bei RTLZWEI überzeugen. Die vierköpfige Familie bietet ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Privat- und Luxusleben. Das Vermögenmagazin schätzt das Vermögen von Robert Geiss auf rund 30 Millionen Euro bei einem geschätzten Einkommen von rund 2 Millionen Euro im Jahr.

Das tatsächliche Vermögen der Familie Geiss könnte aber noch wesentlich höher liegen. Immerhin kassieren die Geissens laut Medienberichten pro RTLZWEI-Sendung eine stolze Gage von 60.000 Euro. Außerdem haben Carmen und Robert ein stolzes Eigenkapital vorzuweisen – zum Beispiel eine riesige Luxus-Yacht, mehrere Immobilien, darunter eine Villa in St. Tropez sowie einen großen Fuhrpark inklusive Rolls Royce und Maserati.

Vermögen der Geissens: Womit wurde Robert reich?

Fest steht, dass Robert Geiss sein Vermögen nicht etwa geerbt hat, sondern dass es sich bei ihm um einen Self-made-Millionär handelt. 1986 gründete er mit seinem Bruder die Modemarke „Uncle Sam“. Rund 10 Jahre später verkauften die Brüder das erfolgreiche Unternehmen für 140 Millionen D-Mark, wie chip.de berichtet.

Seitdem finanziert Robert Geiss das Luxusleben seiner Familie hauptsächlich durch den Ankauf, die Sanierung und den anschließenden Verkauf von Immobilien. Und das offenbar mit großem Erfolg: Wie chip.de berichtet, soll Robert Geiss 2014 zum Beispiel ein Luxusanwesen in Kitzbühel für 4,5 Millionen Euro verkauft haben. Durch die Bekanntheit von Carmen und Robert dürfte für das Ehepaar außerdem der ein oder andere Werbevertrag das Konto weiter füllen. Die beiden waren zum Beispiel schon in Werbespots für Müller Milch oder Verivox zu sehen.

Robert Geiss kann sich eine Jacht locker leisten © IMAGO / wolf-sportfoto

Buch, Hotel, Modelinie – Carmen und Robert Geiss haben viele Einnahmequellen

Die Geissens ruhen sich auf ihrem Vermögen also auf keinen Fall aus – ganz nach dem Motto ihres eigenen Buches „Von nix kommt nix: Voll auf Erfolgskurs mit den Geissens“. Ein eigenes Hotel besitzt die Familie übrigens auch – eine Übernachtung im Hotel „Maison Prestige Roberto Geissini“ kostet zwischen 150 und 800 Euro. Eine ebenso gute Einnahmequelle, wie Robert Geiss‘ eigene Modelinie „Roberto Geissini“, die seit 2013 vertrieben wird.

Hinzu kommt, dass Robert Geiss durchaus versucht, sein stolzes Vermögen nicht zu verprassen. Regelmäßig konnten die Zuschauer von „Die Geissens“ bei RTLZWEI erleben, dass das Familienoberhaupt zum Beispiel bei den teuren Friseurbesuchen von Frau und Töchtern nur wenig Spaß versteht. Nur beim Essen darf es durchaus mal luxuriöser und exotischer werden. Das führt schon zum Auftakt der neuen „Die Geissens“-Staffel zum Streit zwischen Robert und Carmen, wie tz.de berichtet.

Geiss-Töchter Shania und Davina sollen „an ihrer ersten eigenen Million arbeiten“

Auch die Geiss-Töchter Davina (18) und Shania (17) haben es, wie ihre berühmten Eltern, offenbar geschafft: Nachdem sie bereits mehr als zehn Jahre für „Die Geissens“ vor der Kamera standen, startete im Mai 2022 ihre eigene Doku-Spoap „Davina & Shania – We love Monaco“. Hier zeigen die Geschwister ihren luxuriösen Alltag im Fürstentum. Auch interessant: Forbes-Liste: Diese Milliardäre kommen aus dem Südwesten.

Auch wenn die vermögenden Geissens ihren geliebten Töchtern ein traumhaftes Luxusleben ermöglichen, äußerten die beiden bereits im Januar 2021 in einem Interview mit BILD, dass sie sich wünschen, dass die beiden bald auf eigenen Beinen stehen: „Wir nehmen uns deshalb vor, dass das Sponsoring by Daddy (dt.: die Finanzierung durch Papa) aufhört! Davina und Shania sollen mal schön an ihrer ersten eigenen Million arbeiten.“ Mit einigen Tipps vom geschäftstüchtigen Papa Robert dürfte das sicher kein Problem sein – der Apfel fällt schließlich nicht weit vom Stamm. (kab)