„Darf Carmen nichts von wissen“: Robert Geiss verheimlicht Kauf zweier Harleys aus Angst vor seiner Frau

Teilen

Robert Geiss gefällt sein neues Spielzeug sichtlich © RTL2

Das könnte zu einem handfesten Ehestreit führen! Trotz Verbot hat sich Robert Geiss zwei Harleys zugelegt.

Saint-Tropez – Eine waschechte Harley Davidson ist der Traum eines jeden Motorrad-Fans. Doch mit dem Bike unterwegs zu sein ist nicht gerade ungefährlich. Deshalb hat Reality-Star Carmen Geiss (56) ihrem Ehemann Robert Geiss (58) auch eigentlich verboten, sich ein Motorrad anzuschaffen. Doch wie immer hört der Familienvater nicht wirklich auf seine Gattin. Und nicht nur das: Statt einer Harley hat der schwerreiche Unternehmer gleich doppelt zugeschlagen.

Auf dem offiziellen Facebook-Account der Reality-Sendung „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ zeigt ein Videoclip die Lieferung der Motorräder zum Geiss-Anwesen an der Côte d’Azur. Tochter Davina (18) ahnt schon, dass das zu einem handfesten Ehestreit werden könnte. „Du weißt, Mama bringt dich dafür um. Ich weiß, dass ich mal ein Video gesehen habe, in dem sie sagt, wenn du jemals eine Harley kaufst, reicht sie die Scheidung ein“, warnt sie ihren Vater noch. Doch der lässt sich nicht beirren und probiert gleich mal den Sound seines neuen Gefährts auf dem Hof aus.

Eigentlich will Robert Geiss seiner Ehefrau Carmen nichts von dem Harley-Kauf erzählen

Auch Robert Geiss ist sich im Klaren, dass er eigentlich ein Harley-Verbot auferlegt bekommen hat. „Neues Spielzeug“, strahlt er in die Kamera, „aber da darf Carmen natürlich nichts von wissen. Wenn die das sieht, dann dreht sie komplett am Rad.“ Und wie auf Kommando kommt Carmen aus der Villa — und macht keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegenüber den protzigen Bikes. „Was machen wir denn jetzt damit“, fragt sie verzweifelt.

Trotzdem wagt die zweifache Mutter es, sich auch mal auf die Harley zu setzen. Mitfahren will sie allerdings nicht. Schlussendlich muss sie jedoch zugeben: „Geiles Teil.“ Doch ihrem Robert will sie noch einmal ins Gewissen reden: „Schatz, so viele fahren sich immer tot, ich hab Angst.“ Dafür hat ihr Liebster aber eine einfache Lösung: „Wir lassen die Straßen sperren.“ Dann würde sich vielleicht auch Carmen auf die Harley wagen.