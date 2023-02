Robert Geiss verrät, warum er sich nicht von Carmen trennt: „Deshalb bleib ich bei der Alten“

Robert Geiss verrät, warum er sich nicht von Carmen trennt © IMAGO / Eibner

Über vierzig Jahre sind Robert und Carmen Geiss schon ein Paar. In einer aktuellen Folge von „Die Geissens“ erklärte der Millonär, warum er sich nicht trennen wird.

Schon länge als vierzig Jahre sind Robert (59) und Carmen Geiss (57) ein Paar. Dass so eine lange Beziehung Höhen und Tiefen kennt, ist klar. Schließlich kennen sich die beiden schon, seit Carmen 16 Jahre alt ist. Dank der Reality-TV-Sendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ können die Zuschauer seit mehr als zehn Jahren dabei sein, wenn sich Eltern Geiss immer mal wieder in die Wolle kriegen. Da fallen schon mal Sätze wie: „Du bist widerlich“.

So auch in der aktuellen Episode, in der die Familie mit dem eigenen Helikopter nach Monaco aufbrechen will. Vor dem Abflug muss Robert auf seine Frau warten und lässt sich vor laufender Kamera darüber aus, warum er sich nie von seiner Angetrauten scheiden lassen würde: „Wenn ich sie verlasse, kostet das zu viel Geld, dann werde ich sehr wahrscheinlich überhaupt keinen Helikopter mehr fliegen. Also bleiben wir doch bei der Alten. Das ist so. Wo ist sie jetzt? Wir warten wieder.“



„Wir haben einander gefunden“

Als sie ihrem Robert zum 40. Hochzeitstag gratulierte, bedankte sich Carmen Geiss bei ihm via Instagram für „(nicht immer) schöne Jahre“ der Ehe. Trotz viel Auf und Ab, Meinungsverschiedenheiten und Versöhnungen glaubt die Millionärsgattin jedoch fest: „Wir haben einander gefunden.“ Auch viele Fans der „schrecklich glamourösen Familie“ finden, dass Robert und Carmen ausgezeichnet zueinander passen. „Die haben sich verdient“, feixt ein Follower in den Kommentaren zu Robert Geiss‘ besagtem Warte-Monolog.