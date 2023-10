Nach „Hochzeit auf den ersten Blick“: Marina hat Angst vor Fernbeziehung mit Robert

Kennen sich erst wenige Tage: „Hochzeit auf den ersten Blick”-Kandidatin Marina will schon Kinder mit Robert

Von: Diane Kofer

Marina und Robert haben sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ erst kennengelernt. Die Dreharbeiten dauern nur wenige Tage, aber trotzdem kann sich Marina schon Kinder mit ihrem TV-Mann vorstellen.

Namibia – Marina (28) und Robert (35) sind sich aktuell sicher: „Hochzeit auf den ersten Blick“ war für sie ein voller Erfolg. Das Paar hat in den Flitterwochen schnell gemerkt: Es passt – beide wollen auch nach der Hochzeitsreise einen Platz im Leben des jeweils anderen einnehmen. Was aber dennoch verwundert: Schon nach wenigen gemeinsamen Tagen, kann sich Marina sogar Kinder mit dem Berliner vorstellen.

„Papa meiner Kinder“: Marina will Familie mit ihrem „Hochzeit auf den ersten Blick“-Mann Robert gründen

Ex-Kandidat Mario Huber hat im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verraten, dass die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Dreharbeiten weitaus kürzer sind, als es im TV wirkt. Nach der Trauung geht es direkt in die Flitterwochen, die bei ihm fünf Tage gedauert haben. Da dürfte es viele Zuschauer überraschen, dass Marina und Robert in dieser kurzen Zeit schon echte Gefühle füreinander aufgebaut haben – und sich bereits eine gemeinsame Zukunft ausmalen. Die 28-Jährige ist Feuer und Flamme, was ihren TV-Ehemann angeht und geht schon in die Familienplanung über.

Am Ende ihrer HadeB-Flitterwochen bricht Marina in Tränen aus. Der Grund: Sie kann es kaum glauben, in Robert tatsächlich ihren Traummann gefunden zu haben. „Ich wünsche mir schon sehr lange Kinder und es ist schön, zu sehen, dass er das auch will“, freut sie sich über einen Zukunftswunsch, den beide teilen. Die medizinische Fachangestellte geht sogar schon den nächsten Schritt. „Ich kann mir gut vorstellen, dass er der Papa meiner Kinder ist. Das ist krass, weil ich dieses Gefühl noch nicht hatte“, gesteht sie mit brüchiger Stimme.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wie viele Ehen haben gehalten? Staffel 9: 2 von 6 Ehen

Staffel 8: 1 von 6 Ehen

Staffel 7: 1 von 7 Ehen

Staffel 6: 0 von 6 Ehen

Staffel 5: 0 von 6 Ehen

Staffel 4: 0 von 5 Ehen

Staffel 3: 1 von 4 Ehen

Staffel 2: 0 von 4 Ehen

Staffel 1: 0 von 4 Ehen

Nach „Hochzeit auf den ersten Blick“: Marina hat Angst vor Fernbeziehung mit Robert

Ein Problem gibt es aber noch, welches das junge Glück zerstören könnte: Marina hat Angst, dass die räumliche Trennung in Deutschland zum Problem werden könnte. Während sie in Dormagen bei Köln lebt, ist ihr Mann in Berlin zu Hause. „Kleine Ängste sind schon da, dass wir unsere Bubble verlassen müssen“, schildert sie und gesteht sogar: „Es war auch eine Sorge von mir: Wenn man nach Hause kommt und der Alltag drinnen ist, dass dann der Kontakt verloren geht.“

Zwischen Marina und Robert hat es bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ gefunkt. Obwohl sie sich erst wenige Tage kennen, plant Marina schon die Zukunft – auch Kinder kann sie sich vorstellen. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Robert ist aber guter Dinge, dass sie das schaffen. Der 35-Jährige glaubt, viel telefonieren wird vorerst ausreichen. „Die räumliche Trennung wird kein Problem, da wir eine Grundlage haben“, meint er. Seine Frau stimmt zu und meint: „Die Tage ohne dich werden schlimm, aber umso schöner wird auch das Wiedersehen.“ Ein anderes Paar ist bereits zurück im Alltag und hat dort eine Überraschung erlebt: Yasemin (31) und Jochen (38) sind nach ihren katastrophalen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Flitterwochen plötzlich total glücklich miteinander. Verwendete Quellen: „Hochzeit auf den ersten Blick“/ Sat.1 (Folge vom 30. Oktober 2023)