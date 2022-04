„Spinnst du?“: Davina Geiss verlangt mehr Geld, obwohl Robert und Carmen ihre Miete zahlen

Die Geister die ich rief - Jetzt zeigt sich, dass man mit Geld nicht alles kaufen kann und dass die Jugend anscheinend nicht weiss, wo die Knete her kommt, bzw. dass man dafür auch etwas tun muss. Nachdem die beiden so verzogen/verwöhnt worden sind, jeder Wunsch wurde ihnen sofort erfüllt, ob Rolex, Auto und jetzt Wohnung - woher sollten sie auch wissen, dass sie für ihren Lebensunterhalt jetzt selbst aufkommen müssen. Das haben sich die Eltern selbst zuzuschreiben. Ich habe kein Mitleid mit ihnen.

Was für ein scripted reality.. ich musste jetzt tatsächlich im Artikel lesen um das Alter der beiden Mädels zu erfahren. Sorry die eine Dame ist 17, da besteht noch Unterhaltspflicht der Eltern. Ob die andere Dame mit ihren 19 schon so viel verdienen kann um sich den Lebensunterhalt zu leisten, bezweifle ich auch, denn den Titel "Model" hat ihr wohl auch nur die Presse gegeben. Zumindest die jüngere sollte noch erstmal was gescheites lernen und das sollte Mama und Papa auch bezahlen wenn sie schon so viel Kohle verdienen.