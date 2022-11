„Rohrbruch“ bei RTL: „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Emely muss auf Baustelle schlafen

Die Hofwochen sorgen für die gewisse Romantik bei „Bauer sucht Frau“. Die Paare können ihre Zweisamkeit genießen und sich näher kommen. So romantisch wird es für Bauer Tade und Kandidatin Emely allerdings nicht.

Nordfriesland - Für Bauer Tade beginnt bei „Bauer sucht Frau“ endlich die Hofwoche. Auf dem Scheunenfest hatte sich der Schafhalter für Emely entschieden. Sie erwartet allerdings eine böse Überraschung. Statt eines gemütlichen Aufenthaltes im Norden muss die Kandidatin auf einer Baustelle schlafen.

„Bauer sucht Frau“-Emely muss auf Baustelle schlafen

Um einen möglichst guten ersten Eindruck zu machen, begrüßt Bauer Tade seine Auserwählte im Garten. Denn im Haus wird es schnell ungemütlich. Kaum im Wohnzimmer angekommen, stellt Emely fest: „Das sieht aus wie eine Baustelle.“ Nur zwei Wochen vor der heißersehnten Hofwoche hatte Tade eine böse Überraschung erwartet: Seine Fußbodenheizung hatte einen Rohrbruch.

„Das ist natürlich ärgerlich. Wäre schöner, wenn das alles im Originalzustand gewesen wäre“, erklärt Bauer Tade. Immerhin nimmt er es mit Humor und will seiner Dame direkt einen kleinen Schrecken einjagen: „Das wäre dann auch dein Schlafplatz hier auf dem Sofa“. Emely erkennt den Scherz sofort und kann darüber lachen. „Das spricht für sie, dass sie das so locker aufgenommen hat“, freut sich Tade.

Rohrbruch in der Fußbodenheizung erkennen 1. Kontinuierlicher Wasser - und Druckverlust im Heizungssystem 2. Geräusche in der Keller - oder Zimmerdecke 3. Nasse Stellen an Decken und Wänden 4. Muffiger Geruch oder Schimmel Quelle: dein-heizungsbauer.de

Bei „Bauer sucht Frau“-Michael und Kandidatin Mandy knistert es gewaltig

Ganz so schlimm ist es dann aber doch nicht. Emely darf in dem schön eingerichtetem Schlafzimmer von Tade schlafen - ohne Rohrbruch natürlich. „Ich glaube schon, dass Tade immer einen Witz auf den Lippen hat und Dinge nicht so ernst nimmt und Leute gerne mal auf den Arm nimmt“, lacht Emely. Der Schafhalter wird die Woche über bei seiner Schwester nächtigen, die ebenfalls im Haus wohnt.

Die Hofwoche kann also losgehen. Jetzt kann es ja nur noch gemütlicher werden. Romantisch wurde es zuletzt bei „Bauer sucht Frau"-Michael und Kandidatin Mandy. Die wurden von ihrer Leidenschaft überrollt und konnten sich bei ihrer Knutscherei kaum zurückhalten.