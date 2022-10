Silbereisen hat damit zu tun: Roland Kaiser am Samstag bei „Verstehen Sie Spaß?“

Sehen wir Kaiser und Silbereisen bald gemeinsam im TV? © Imago

Roland Kaiser wird am Wochenende in einer neuen Ausgabe der TV-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ zu sehen sein. Dabei gibt der Schlagerstar Berichten zufolge ein Geheimnis preis.

Berlin – Am morgigen Samstag (8. Oktober) vereinen sich zwei absolute Showbiz-Legenden im deutschen TV. Denn in der neuen Ausgabe der Kultsendung „Verstehen Sie Spaß?“ wird niemand Geringeres als Roland Kaiser (70) auf der Bühne stehen. Die von Barbara Schöneberger (48) moderierte Show feiert dieses Wochenende ihr Finale für dieses Jahr, denn die nächste „Verstehen Sie Spaß?“-Episode ist erst für Anfang Februar 2023 angesetzt. Glücklicherweise konnten die Macher des öffentlich-rechtlichen Formats für die Herbstausgabe einen hochkarätigen Gast wie Roland Kaiser gewinnen, der in der Comedy-Show für die musikalische Unterhaltung zuständig sein wird.

Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, wird Roland Kaiser morgen bei „Verstehen Sie Spaß?“ seinen Song „Es ist alles ok“ zum Besten geben — vielleicht sogar im Duett mit Barbara Schöneberger? Es wäre nicht das erste Mal, dass die beiden Superstars Seite an Seite performen. Erst vor kurzem beispielsweise sangen Kaiser und Schöneberger in der TV-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ gemeinsam.

Roland Kaiser wird bei „Verstehen Sie Spaß?“ seine Lieblingsmomente teilen

Schlagerfans freuen sich natürlich besonders auf die Gesangseinlage ihres Idols Roland Kaiser. Doch der „Santa Maria“-Interpret besucht die live aus Berlin ausgestrahlte Sendung nicht nur als musikalischer Gast. Einem ORF-Pressetext ist zu entnehmen, dass Kaiser ebenso über seine eigenen Erinnerungen an das legendäre deutsche TV-Format sprechen wird. Es steht zu lesen: „Als Showact ist Schlager-Legende Roland Kaiser mit dabei, der seinen Song ‚Es ist alles ok‘ im Gepäck hat und sein ganz persönliches ‚Verstehen Sie Spaß?‘-Geheimnis verrät.

Wie die „Schlagerprofis“ weiter berichten, scheint dabei auch Volksmusik-Moderator Florian Silbereisen (41) eine Rolle zu spielen. Wer nicht verpassen möchte, was es mit Roland Kaisers „Verstehen Sie Spaß“-Geheimnis auf sich hat, sollte am morgigen Samstag (8. Oktober) ab 20:15 Uhr in der ARD einschalten.