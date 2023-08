Probleme mit dem Text? Roland Kaiser braucht bei „Kaisermania“ einen Teleprompter

Von: Melanie Habeck

Roland Kaiser sang im Rahmen der „Kaisermania“ auch 2023 wieder seine größten Hits. Die Songtexte bereiteten dem Schlagerstar aber offenbar Schwierigkeiten, sodass er auf Hilfe angewiesen war.

Dresden – Monatelang haben die Fans von Roland Kaiser (71) auf dieses Wochenende hingefiebert: Am Dresdner Elbufer fand zum 20. Mal die „Kaisermania“ statt. Die Tickets für das Open-Air-Spektakel waren nach wenigen Minuten ausverkauft. Doch wer keine Karte abbekommen hatte, musste nicht gänzlich auf das Schlagerevent verzichten: Der MDR übertrug am 5. August das Samstags-Konzert im Fernsehen – und offenbarte im Laufe der Show ein Geheimnis des Musikers.

Bei „Kaisermania“ in Dresden: Roland Kaiser liest Songtexte von Teleprompter ab

Im Rahmen der „Kaisermania“ entschied sich der MDR dafür, Roland Kaiser ein Sonderprogramm zu widmen. Neben verschiedenen Dokumentationen und einem Livetalk durfte natürlich auch die Übertragung des Konzerts nicht fehlen. Ab 20:15 Uhr konnten die Zuschauer am Samstag (5. August) die Show aus Dresden an den TV-Bildschirmen mitverfolgen. Mit Hits wie „Ich glaub‘, es geht schon wieder los“ und „Santa Maria“ brachte der Musiker sowohl die Fans vor Ort als auch das Fernsehpublikum zum Schunkeln.

Insgesamt sang Roland Kaiser an diesem Abend 28 Songs – und brauchte dabei offenbar etwas Hilfe bei den Texten. Aufmerksamen TV-Zuschauern dürfte nicht entgangen sein, dass sich am Bühnenrand ein Teleprompter bef a nd: Mehrere Einstellungen der „Kaisermania“-Übertragung zeigen, dass auf dem Monitor live die Zeilen der Kaiser-Hits mitliefen.

Roland Kaiser wollte gar kein Sänger werden Die wenigsten Fans wissen, dass Roland Kaiser nie vorhatte, als Sänger auf der Bühne zu stehen. Er hatte zwar stets großen Spaß am Singen, doch für ihn war nur ein Hobby, mit dem er sich ein paar Euro dazuverdienen konnte. Doch schließlich entdeckte Musikverleger Thomas Meisel das Talent des Berliners. Mittlerweile steht der Schlagerstar seit knapp fünf Jahrzehnten auf der Bühne: 2024 feiert er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. (Quelle: Zeit Online)

Fans feiern bei der „Kaisermania“: Geht es auch in den kommenden Jahren weiter?

Auf die Stimmung der Fans hatte diese technische Hilfeleistung keinen Einfluss: Sie feierten Roland Kaiser frenetisch – und ließen sich auch vom schlechten Wetter nicht abhalten. Mit Schirmen und Regencapes gewappnet, verwandelten die anwesenden Konzertbesucher das Dresdner Elbufer zur XXL-Schlagerparty.

Im Vorfeld gab es mächtig Wirbel um die Megashow: Derzeit ist noch unklar, ob die Open-Air-Konzertreihe auch in den kommenden Jahren in Dresden stattfinden kann. Kurz vor seinem Auftritt äußerte sich auch Roland Kaiser zur Zukunft der „Kaisermania“. Verwendete Quellen: MDR